Izdanje:
Potvrdi

Džabari Parker raspucan u Španiji: Pozajmljeni igrač Partizana niže pobjede u novom klubu

Džabari Parker raspucan u Španiji: Pozajmljeni igrač Partizana niže pobjede u novom klubu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Džabari Parker nastavlja sa veoma dobrim partijama u dresu španskog Huventuda, donio je pobjedu ekipi protiv Gran Kanarije.

Džabari Parker igra odlično za Huventud

Džabari Parker igra odlično u Španiji. Od kada je iz Partizana otišao na pozajmicu u Huventud pruža veoma dobre partije. Bio je jedan od najefikasnijih igrača u pobjedi protiv Gran Kanarije (92:84). Nekadašnji igrač Partizana je ubacio 14 poena za 27 minuta (4/9 za dva, 2/5 za tri), uz četiri skoka, i tri asistencije.

Efikasniji od njega u pobjedničkom timu bili su samo Kameron Hant (23) i Riki Rubio (21). Na drugoj strani istakli su se Ajzea Vong (19, 5as) i Nikolas Brusino (17, 4sk).

Parker je za sada odigrao četiri meča za tim iz Badalone i ima prosjek od 10,8 poena, 5,5 skokova i dvije asistencije po meču. U ACB ligi još uvijek ne zna za poraz, a jedino šta mu pravi probleme je šut za tri koji ga muči (samo 22,2 odsto).

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

