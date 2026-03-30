Džabari Parker nastavlja sa veoma dobrim partijama u dresu španskog Huventuda, donio je pobjedu ekipi protiv Gran Kanarije.

Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džabari Parker igra odlično u Španiji. Od kada je iz Partizana otišao na pozajmicu u Huventud pruža veoma dobre partije. Bio je jedan od najefikasnijih igrača u pobjedi protiv Gran Kanarije (92:84). Nekadašnji igrač Partizana je ubacio 14 poena za 27 minuta (4/9 za dva, 2/5 za tri), uz četiri skoka, i tri asistencije.

Efikasniji od njega u pobjedničkom timu bili su samo Kameron Hant (23) i Riki Rubio (21). Na drugoj strani istakli su se Ajzea Vong (19, 5as) i Nikolas Brusino (17, 4sk).

Vidi opis Džabari Parker raspucan u Španiji: Pozajmljeni igrač Partizana niže pobjede u novom klubu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Parker je za sada odigrao četiri meča za tim iz Badalone i ima prosjek od 10,8 poena, 5,5 skokova i dvije asistencije po meču. U ACB ligi još uvijek ne zna za poraz, a jedino šta mu pravi probleme je šut za tri koji ga muči (samo 22,2 odsto).