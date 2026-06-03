Vasilije Micić je blago rečeno šokiran: "Ja idem u Crvenu zvezdu?"

Micić poslije 18 ubačenih poena govori o izazovima i planovima za budućnost u Hapoelu, uprkos spekulacijama o Crvenoj zvezdi.

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Najbolje plaćeni košarkaš u Evropi Vasilije Micić postigao je 18 poena za Hapoel Tel Aviv prethodne večeri i tako spriječio bruku protiv Makabi Rišona. Skupocjeni klub iz Evrolige slavio je 95:69 na gostovanju i tako izjednačio rezultat na 1:1 u seriji, nakon neočekivano loše partije u prvom susretu poslije koje su "bridjeli obrazi" svima.

Zbog toga se, malo više nego ranije, pričalo o rastancima sa pojedinim igračima, između ostalog i sa Micićem, međutim srpski plejmejker uvjerava da "ne mrda nigdje" i da će nastaviti da nosi dres Hapoela i u budućnosti.

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"Ovo je bila dobra reakcija nakon prve utakmice. Oni su veoma dobro vođen tim i sviđa mi se način na koji igraju. U prethodnom meču su nam zadali mnogo problema i morali smo da pokažemo svoj kvalitet i da izađemo gladni pobjede. Za mene je najvažnije da ostanem na svom putu i da nastavim da budem dosljedan onome što radim", rekao je Micić koji igra toplo-hladno ove godine.

"Moram da nastavim da igram kako znam i da vjerujem u svoj rad. Trudim se da svakog dana budem sve bolji. Imao sam uspone i padove nakon dvije godine u kojima sam veoma malo igrao i izgubio sam samopouzdanje, ali volim izazove i svaki dan je nova prilika. Imamo veliki talenat i moramo da se borimo do samog kraja", rekao je Micić i osvrnuo se na spekulacije o povratku na Mali Kalemegdan: "Crvena zvezda? Imam još dvije godine ugovora. Ostaću u Hapoelu iz Tel Aviva."

Kakav ugovor ima Micić?

Vasilije Micić, dvostruki šampion Evrolige sa Efesom, vratio se ljetos u Evropu nakon neuspjele epizode u NBA ligi i potpisao je ugovor na tri godine. Prema nezvaničnim informacijama, Micić će u tom periodu zaraditi 14 miliona evra što ga čini najplaćenijim igračem Evrolige, a što nije uspio da potvrdi na terenu ove sezone.

U prosjeku je postizao 11,5 poena po meču, uz 4,2 asistencije i 2,8 asistencija, a njegova ekipa ispala je u Top 8 fazi Evrolige. Zato se pričalo o odlasku Micića uz povećanje budžeta Hapoela, ali Srbin tvrdi da od toga nema ništa.