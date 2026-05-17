Haos zbog štrajka u Izraelu: Hapoel Vase Micića ostao sa jednim igračem na parketu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Zbog najavljenog štrajka u Izraelu vidjeli smo da meč Hapoela i Herclije nije završen.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Utakmica izraelske lige između Hapoela iz Tel Aviva i Hapoel Herclije prekinuta je već u drugoj četvrtini, pošto je domaći tim ostao sa samo jednim igračem na parketu. Kako i zašto?

Hapoel iz Tel Aviva imao je samo petoricu registrovanih igrača za večerašnju utakmicu zbog štrajka izraelskog sindikata igrača, a nije dugo trebalo da uđu u probleme sa faulovima. Na parketu je Itudis mogao da računa samo na Rendolfa, Vejnrajta, Motlija, Odijasea i Micića, a kada je Grk ostao samo na jednom meč je prekinut.

Preciznije, utakmica je prekinuta pri vođstvu Herclije 70:59, sa tri minuta preostala u drugoj četvrtini, a meč će zbog ovoga biti vrlo vjerovatno registrovan službenim rezultatom 20:0.

Zašto se štrajkuje?

Sindikat igrača je u četvrtak objavio štrajk nakon što su propali pregovori sa upravom lige. Sindikat navodi da se spor odnosi na njihov zahtjev da se novim ugovorom poboljšaju uslovi izraelskih igrača. Trenutni ugovor između strana ističe na kraju sezone, a nedavni pregovori su bili usmjereni na postavljanje okvira za naredne godine.

