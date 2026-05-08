Biće još više novca, ali Vasa Micić mora da se dokaže: Isplivao plan Hapoela, spremni i otkazi

Hapoel Tel Aviv poslije eliminacije iz Evrolige već ima spreman plan za sljedeću sezonu. Poznato je ko ostaje, ko će dobiti novu šansu, kao i kome su spremni otkazi

Izvor: Ivan S Ivanov/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia / EPA/Victor Lerena

Hapoeel Tel Aviv završio je evroligašku sezonu prošle noći, u četvrtoj utakmici plej-ofa protiv Real Madrida. Jutro poslije, izraelski mediji najavljuju veći budžet za sljedeću sezonu, kao i određene promjene u klubu, počev od menadžmenta.

"Jedan od čelnika kluba otkrio je da bi budžet 'crvenih' sljedeće sezone mogao da poraste za oko 30 odsto. Ove godine budžet je bio oko 200 miliona izraelskih šekela (48 miliona evra), a dogodine će biti 260 miliona (62,5 miliona evra)", naveo je izraelski portal "Sport5".

Hapoel će odustati od ideje da ima dva tima, koji će paralelno igrati Evroligu i domaće prvenstvo, već će napraviti "dubok" roster koji će iznijeti oba takmičenja. Da li će u u timu ostati Vasilije Micić (32)? Protiv Reala je odigrao veoma dobar meč u četvrtak uveče, ali to nije bilo dovoljno da ekipa Dimitrisa Itudisa izbori majstoricu.

"Micić ima ugovor do 2028. Njegova budućnost je pod znakom pitanja i zavisiće od završetka sezone i sastava tima za narednu sezonu. Nije sigurno ni da on želi da ostane", navedeno je u analizi.

Biće promjena i u rukovodstvu.

"U klubu već gledaju ka narednoj sezoni i izvučene su pouke. Očekuju se promjene u rukovodstvu. Tokom sezone bilo je kritika na račun uprave, pa bi dio ljudi iz menadžmenta mogao da bude zamijenjen", navedeno je.





Micićev saigrač već Zvezdin

Jedno je sigurno, plejmejker Kris Džouns napušta Hapoel i sasvim izvjesno prelazi u Zvezdu.

"Krisu Džonsu ističe ugovor na kraju sezone i Hapoel bi volio da ga zadrži, ali ima i druge ponude. Navodno je dogovorio saradnju sa Crvenom zvezdom".

Takođe, djeluje da će i trener Dimitris Itudis voditi tim i sljedeće sezone, jer "ima ugovor do 2027. i očekuje se da ostane".

Spisak želja: Hezonja i Ledej najveće

Na vrhu liste igrača koje bi Hapoel htio da dovede je Mario Hezonja (31), iako je navedeno da bi u slučaju rastanka sa Realom Hrvat najprije birao Dubai. Uz njega, Izraelci bi htjeli i iskusnog krilnog centra Zeka Ledeja (31), bivšeg asa Partizana, koji završava ugovor sa Armanijem i biće slobodan igrač na leto poslije veoma dobre sezone (13,1 poen po meču, uz 4,2 skoka).

Takođe, Hapoel hoće i kombo-beka Hapoel Jerusalima i reprezentativca Izraela Kadina Karingtona (30) i označen je kao glavna domaća meta za ovo ljeto.

Uz njega, iz izraelskog prvenstva u Hapoel Tel Aviv mogao bi i Kajler Edvards (27), bek Hapoel Gilboe Galil.

Po svemu sudeći, biće ovo veoma uzbudljivo ljeto u Hapoelu.