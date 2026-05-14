Agent tužio Vasu Micića: Haos oko transfera u Hapoel, tvrdi da mu duguje ogromne pare

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Srpski košarkaš Vasilije Micić će morati pred sud zbog prekida saradnje sa poznatim menadžerom Nikosom Spanosom.

Agent tužio Vasu Micića

Grčki agent Nikos Spanos navodno je tužio srpskog plejmejkera Vasilija Micića, prenosi izraelski portal "One". On potražuje odštetu od 400.000 i 600.000 dolara zbog učestvovanja u pregovorima sa Hapoelom iz Tel Aviva u koji je srpski as došao za najveći ugovor u evropskoj košarci.

Micić je prošlog leta prekinuo saradnju sa Miškom Ražnatovićem i dogovorio posao sa poznatim Grkom, ali ubrzo je došlo do prekida, pa je ugovor sa Izraelcima finiširao Španac Igoor Krespo. Spanos je tako ostao bez provizije, pa je odlučio da novac povrati pred sudom.

"Spanos je potom uspio da potpiše ugovor o zastupanju sa igračem. Međutim, prema navodima izvještaja, samo dva dana kasnije Micić je obavijestio grčkog agenta da prekida njihovu saradnju. Na kraju je transfer u Hapoel Tel Aviv realizovao španski superagent Igor Krespo, koji sarađuje sa agencijom 'Matan Siman Tov' i 'Dag Njustad'. Ova agencija takođe zastupa igrače poput Denija Avdije", navodi se u tekstu.

Poznati agent tvrdi da mu po pravilu pripada provizija jer je učestvovao u pregovorima i konačnom dogovoru, te ne želi da se odrekne novca.

"Glavno neslaganje odnosi se na proviziju iz ugovora. Iako je Krespa platio Hapoel Tel Aviv za realizaciju transfera, Spanos tvrdi da, pošto je postojao potpisan ugovor o zastupanju sa Micićem, ima pravo na nadoknadu bez obzira na to ko je na kraju završio transfer", dodaje se u tekstu.

