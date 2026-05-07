Vasilije Micić odigrao meč sezone, ali je Hapoel ispao iz Evrolige: Real Madrid ide na Fajnal-for

Košarkaši Real Madrida slavili su sa 3:1 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige i plasirali se na Završni turnir.

Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Real Madrida drugi su učesnici Fajnal-fora Evrolige! Oni su slavili u gostima protiv Hapoela u Botevgradu sa 87:78, i tako riješili četvrtfinalnu seriju u svoju korist sa 3:1. Srpski košarkaš Vasilije Micić odigrao je najbolju partija ove sezone, ali uzalud...

Mnogo bolje su ušli u meč izabranici Dimitrisa Itudisa, pošto su tokom prve dionice imali velikih +9. Ipak, Real u finišu uzvraća i uspijeva da vrati meč u egal i čak povede - 21:23. U drugoj dionici se odnos snaga na terenu potpuno promijenio, razigrali su se igrači Reala pa je očas posla bilo +15. To je i bila najveća prednost na ovoj utakmici, da bi se na veliki odmor otišlo sa - 36:46.

Španski tim je bio u konstantnoj prednosti tokom treće dionice, iako je ovaj period bio izjednačen po broju poena (17:17). Pred konačan obračun su imali +10, a Hapoel nije uspio da odgovori ni poslije predaha.

Brzo su igrači Serđa Skariola vratili +15, odakle povratka za Izraelce nije bilo. Priprijetili su sredinom posljednje dionice kada su napravili seriju 8:0 i prišli na -7, ali su igrači Reala inteligentnim potezima sačuvali prednost i riješili meč u svoju korist.

Mogu da budu zadovoljni u Hapoela učinkom u prvoj sezoni u Evroligi, ali ostaje žal za Fajnal-forom koji se ove sezone igra u Atini. Ovog puta im je bio potreban bolji učinak Elajdže Brajanta, a vjerovatno najveći hendikep je bio izostanak Antonija Blejknija.

Srpski plejmejker je sezonu u Evroligi završio sa dabl-dabl učinkom od 16 poena, 11 asistencija i sedam skokova, a jedini efikasniji od njega je bio Oturu sa 29 poena i šest skokova, dok je Brajant utakmicu završio sa 12 poena.

U pobjedničkom tim u najbolji je bio Malednon sa 14 poena, Garuba je dodao 12, Kampaco 11, a Hezonja 10. Real će u polufinalu ići na boljeg iz serije Fenerbahčea i Žalgirisa i poslije pauze od jedne sezone vraćaju se tamo gdje im je mjesto.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:56 Serhio Ljulj i Luka Dončić slave trojku na Real Madrid Crvena zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)