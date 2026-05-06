Ataman htio da se tuče, Javor ga izbacio sa meča: Haos u Atini, PAO i Valensija ostali bez trenera

Ataman htio da se tuče, Javor ga izbacio sa meča: Haos u Atini, PAO i Valensija ostali bez trenera

Autor Bojan Jakovljević
Treneri Panatinaikosa i Valensije Ergin Ataman i Pedro Martinez isključeni u trećoj četvrtini treće utakmice njihovih timova u plej-ofu

Haos na utakmici Panatinaikos Valensija Izvor: TV Arena sport/screenshot

Haos na utakmici Panatinaikos - Valensija u hali OAKA. U trećoj četvrtini utakmice arbitar Damir Javor iz Slovenije isključio je trenere oba tima, Ergina Atamana i Pedra Martineza, a onda je sprečavao njihovu tuču.

Poslije prekršaja košarkaša Panatinaikosa Nikosa Rogavopulosa u duelu sa Brankuom Badioom, obojica trenera su "skočila" na Javora, tražeći objašnjenje ili promjenu odluke. Do te mjere su bili intenzivni u reakciji da je meč morao da bude zaustavljen, ali se oni nisu smirili.

Epilog je bio najteži za obojicu - dodijeljene su im po dvije tehničke jedna za drugom i tu je bio kraj za obojicu. Na putu ka svlačionici Ataman je čak pokušao da se suprotstavi Martinezu ili da ga možda udari, ali ga je Javor zadržao.

Pogledajte taj haos.

Isključeni Pedro Martinez i Ergin Ataman
Izvor: arena 3 premium

Valensija je u tim trenucima išla ka rutinskoj pobjedi, jer je od početka utakmica imala kontrolu nad rezultatom. PAO ima prednost u seriji 2-0 i "meč loptu" za plasman na Fajnal-for, koji će biti održan baš u hali OAKA od 29. do 31. maja.

