Predsjednika Panatinaikosa čeka drakonska kazna zbog skandala: "Evroliga ne smije da mu dozvoli da uništi sport"

Autor Nebojša Šatara
Dimitris Janakopulos mogao bi da propusti fajnal-for u Atini ako se Panatinaikos tamo nađe zbog haosa koji je napravio.

Dimitris janakopulos propusta fajnal for u atini Izvor: Irina R Hipolito / AFP / Profimedia

Panatinaikos je u Valensiji dobio obje utakmice i ima šansu da u Atini obezbijedi prolazak na fajnal-for Evrolige. Završni turnir igra se upravo u njihovoj dvorani u grčkoj prestonici, a tamo bi mogli da budu bez predsjednika kluba Dimitrisa Janakopulosa koji je napravio skandal na drugoj utakmici.

U samoj završnici, tačnije u završnici prvog produžetka, prišao je zapisničkom stolu i napravio haos. Policija ga je ispratila van terena, pa su ga čekali i ispred svlačionice, a sada bi mogao da dobije žestoku suspenziju.

"Janakopulosa je Evroliga sankcionisala više puta. Prošli put je to bilo na pet mečeva tokom fajnal-fora u Abu Dabiju prošle godine. Ta kazna bila je presedan u evropskoj košarci. Prema našim izvorima, kazna za ovaj incident bi mogla da bude slična što bi moglo da znači da će da propusti fajnal-for i da dodatno dolije ulje na vatru usljed sve tenzije koja postoji u ovoj delikatnoj situaciji", navodi se u tekstu "Jurohupsa".

"Janakopulosa treba da bude sramota"

Trener Valensije Pedro Martinez bio je vidno ljut poslije poraza, ali ne samo zbog utakmice, već i zbog sramotnog ponašanja Janakopulosa.

"Panatinaikos je sjajan tim, ali ponašanje njihovog predsjednika je neprihvatljivo. Sve je potpuno neprihvatljivo i Evroliga ne smije da dozvoli da takvi ljudi uništavaju vrijednosti sporta i kreiraju lošu atmosferu. Prišao je zapisničkom stolu, ponašao se sramotno i Evroliga mora da reaguje. Nije mu prvi put da radi takve stvari, da provocira druge. Evroliga ne smije to da dopusti", poručio je Martinez.

Ataman: Pitajte me samo za utakmicu, ne za Janakopulosa
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Dimitris Janakopulos KK Panatinaikos Evroliga

