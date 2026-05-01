Ergin Ataman odbio da priča sa novinarima: "Poslali su policiju da uhapsi predsjednika ispred naše svlačionice"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Ergin Ataman bio je kratak posle pobede Panatinaikosa u Valensiji i pričao je o tome kako policija hoće da uhapsi predsednika kluba Dimitrisa Janakopulosa.

Panatinaikos je pobijedio Valensiju u oba meča na gostovanju i poveo sa 2:0 u plej-of seriji Evrolige. Drugi duel završen je nevjerovatnim pogotkom Najdžela Hejsa-Dejvisa, ali je u posljednjim sekundama Dimitris Janakopulos napravio skandal. Prišao je zapisničkom stolu, vikao, policija ga je ispratila sa terena.

Poslije toga je na konferenciju za medije došao Ergin Ataman koji je odbio da priča sa novinarima. Umjesto toga je dao kratku izjavu koja je trajala oko minut, ustao i otišao.

"Već sam rekao svoje mišljenje o meču u izjavi na terenu, sada ću dati kratku izjavu. Ispred naše svlačionice je 10 policajaca koji žele da uhapse neke igrače iz našeg stručnog štaba i predsjednika kluba Janakopulosa. Prvi put u karijeri koja traje više od 30 godina vidim ovo. Dobili smo meč u posljednjoj sekundi, svi su srećni, pa su ljudi iz Valensije poslali ispred naše svlačionice i ne daju nam da uživamo. Sada hoće da uhapse Janakopulosa, generalnog menadžera i još neke ljude. Hvala vam. Uživajte i vidimo se u Atini", završio je Ataman.

Janakopulosa čeka suspenzija

Janakopulosu nije prvi put da pravi skandale i da ima sporne javne nastupe. Prošli put je suspendovan na pet utakmica. Ukoliko se to dogodi i sada mogao bi da propusti fajnal-for koji se održava upravo u Atini, tačnije u dvorani Panatinaikosa.

Evroliga ne prašta ovakve ispade i sada ostaje da se vidi kakav će prag tolerancije imati za Janakopulosa i njegov prilazak zapisničkom stolu.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
