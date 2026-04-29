Ergin Ataman i Dimitris Janakopulos burno proslavili pobjedu Panate u Valensiji

Nisu krili emocije Dimitris Janakopulos i Ergin Ataman poslije tijesne pobjede nad Valensijom na startu plejofa Evrolige.

Izvor: X/Euroleague Time

Spektakularno je počeo plejof Evrolige, a Panatinaikos je u prvom meču na gostovanju savladao Valensiju poenom razlike 68:67. A tu pobjedu su trener Ergin Ataman i vlasnik kluba Dimitris Janakopulos znali da proslave. Obojica su poznata po kontroverznim reakcijama i ispadima, a sada su jedan drugom pali u zagrljaj kada je Panatinaikos na kraju pobijedio.

Panatinaikos je u plejof ušao sa sedmog mjesta, pošto je u plej-inu savladao Monako, a Ergin Ataman je i sa Efesom svojevremeno osvojio Evroligu kada je ušao u plejof sa sedmog mjesta. Pogledajte kako je Turčin proslavio pobjedu zajedno sa Janakopulosom:

April 28, 2026

Kako je Panatinaikos pobijedio?

Vodio je od samog starta tim Ergina Atamana, ali je na kraju jedno slobodno bacanje na 2 sekunde do kraja riješilo utakmicu. Kendrik Nan je pogodio za pobjedu. Najefikasniji je bio upravo on sa 21 poenom, a Matijas Lesor je dao 12 poena uz 7 skokova, dok je Ti Džej Šorts imao 12. Žan Montero je dao 15 poena, Kej 12, a Tejlor 11.

