Vezenkov je MVP, to sad znaju svi u Monaku: Olimpijakos pregazio Nedovićev tim u plej-ofu Evrolige

Olimpijakos pokazao da najbolji tim ligaškog dijela ne bi trebalo da ima problema sa osmoplasiranim Monakom.

Olimpijakos je ligaški dio sezone završio kao prvoplasirani tim Evrolige, a Monako se kroz plej-in domogao osme pozicije i prilike da ove sezone nastupi u doigravanju. U skladu sa očekivanjima, crveno-bijeli iz Pireja bili su ubjedljivi na svom parketu protiv rivala je tokom čitave sezone imao ogromne finansijske i organizacione probleme - 91:70!

Najistaknutiji pojedinac ove utakmice bio je bugarski košarkaš Saša Vezenkov koji je za gotovo 26 minuta na parketu postigao 20 poena. Bila je to klasična utakmica Vezenkova, jedna od onih kakve godinama prikazuje u evropskoj košarci. Bez mnogo skokova, bez mnogo asistencija i bez mnogo promašaja iz igre - samo poeni i to u ogromnim količinama.

U redovima Olimpijakosa istakli su se još Evan Furnije, Kori Džozef i Nikola Milutinov sa po 13 poena, dok je dvocifreni učinak imao i Tajler Dorsi sa 11 poena. U poraženom timu bolji od ostalih bio je Majk Džejms sa 19 poena, pratio ga je Alfa Dijalo sa 15 poena, a Džerod Blosongejm je susret završio sa 10 poena.

Monako je bolje otvorio meč u Pireju i prvi je uspio da stekne prednost na ovoj utakmici, ali... Kao i inače, Olimpijakos je "upalio" i pokazao zašto je već godinama jedna od najbolje naštimovanih mašina u evropskoj košarcu. Već u drugoj dionici dogodio se preokret, a tokom trećeg i četvrtog perioda pitanje pobjednika se nije ni postavljalo.

Pored toga što je njegov tim bio uspješniji, Nikola Milutinov je bio zapaženiji od Nemanje Nedovića u malom srpskom derbiju. Centar Olimpijakosa završio je meč sa 13 poena, 10 skokova i tri asistencije, za više od 22 minuta na parketu tokom ove utakmice. Bek Monaka, koji je zaigrao nakon nekoliko mečeva pauze zbog povrede, proveo je na terenu manje od sedam minuta i za to vrijeme upisao jednu asistenciju.

Naredni meč Olimpijakosa i Monaka igraće se u Pireju 30. aprila, a serija se zatim seli na drugi kraj Evrope. Monako će biti domaćin utakmice 5. maja, a ukoliko bude potrebe na njihovom terenu igraće se i četvrti meč. Eventualna peta utakmica, odnosno "majstorica", biće na programu u Pireju. Tim koji stigne do tri pobjede plasiraće se na Fajnal-for koji se igra u Atini.