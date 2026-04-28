logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vezenkov je MVP, to sad znaju svi u Monaku: Olimpijakos pregazio Nedovićev tim u plej-ofu Evrolige

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Olimpijakos pokazao da najbolji tim ligaškog dijela ne bi trebalo da ima problema sa osmoplasiranim Monakom.

Olimpijakos savladao Monako Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Olimpijakos je ligaški dio sezone završio kao prvoplasirani tim Evrolige, a Monako se kroz plej-in domogao osme pozicije i prilike da ove sezone nastupi u doigravanju. U skladu sa očekivanjima, crveno-bijeli iz Pireja bili su ubjedljivi na svom parketu protiv rivala je tokom čitave sezone imao ogromne finansijske i organizacione probleme - 91:70!

Najistaknutiji pojedinac ove utakmice bio je bugarski košarkaš Saša Vezenkov koji je za gotovo 26 minuta na parketu postigao 20 poena. Bila je to klasična utakmica Vezenkova, jedna od onih kakve godinama prikazuje u evropskoj košarci. Bez mnogo skokova, bez mnogo asistencija i bez mnogo promašaja iz igre - samo poeni i to u ogromnim količinama.

U redovima Olimpijakosa istakli su se još Evan Furnije, Kori Džozef i Nikola Milutinov sa po 13 poena, dok je dvocifreni učinak imao i Tajler Dorsi sa 11 poena. U poraženom timu bolji od ostalih bio je Majk Džejms sa 19 poena, pratio ga je Alfa Dijalo sa 15 poena, a Džerod Blosongejm je susret završio sa 10 poena.

Monako je bolje otvorio meč u Pireju i prvi je uspio da stekne prednost na ovoj utakmici, ali... Kao i inače, Olimpijakos je "upalio" i pokazao zašto je već godinama jedna od najbolje naštimovanih mašina u evropskoj košarcu. Već u drugoj dionici dogodio se preokret, a tokom trećeg i četvrtog perioda pitanje pobjednika se nije ni postavljalo. 

Pored toga što je njegov tim bio uspješniji, Nikola Milutinov je bio zapaženiji od Nemanje Nedovića u malom srpskom derbiju. Centar Olimpijakosa završio je meč sa 13 poena, 10 skokova i tri asistencije, za više od 22 minuta na parketu tokom ove utakmice. Bek Monaka, koji je zaigrao nakon nekoliko mečeva pauze zbog povrede, proveo je na terenu manje od sedam minuta i za to vrijeme upisao jednu asistenciju.

Naredni meč Olimpijakosa i Monaka igraće se u Pireju 30. aprila, a serija se zatim seli na drugi kraj Evrope. Monako će biti domaćin utakmice 5. maja, a ukoliko bude potrebe na njihovom terenu igraće se i četvrti meč. Eventualna peta utakmica, odnosno "majstorica", biće na programu u Pireju. Tim koji stigne do tri pobjede plasiraće se na Fajnal-for koji se igra u Atini.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Olimpijakos KK Monako Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC