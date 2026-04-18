Samo je Igor Rakočević tri puta osvajao "Alfonso Ford" trofej, a ovo je Saši Vezenkovu drugi put da je najbolji strijelac Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Nakon kraja regularnog dijela sezone u Evroligi vrijeme je i za nagrade pa je tako trofej "Alfonso Ford" otišao u ruke Saše Vezenkova. Bugarski krilni centar je četvrti igrač koji je više puta osvajao ovu titulu.

Na kraju je Vezenkov imao 661 poen na 34 odigrane utakmice, a prosječno je postizao 19,4 poena po meču. U posljednjem kolu je Vezenkov prestigao prošlogodišnjeg osvajača Kendrika Nana sa 19 poena po utakmici i Nadira Hifija sa 18,9 poena po meču. Timoti Luvavu-Kabaro je imao 18,2 poena, a Karsen Edvards iz Virtusa je bio peti sa 17,3 poena po meču.

Vezenkov je bio dvocifren u 33 od 34 utakmice, a na 19 utakmica je dao 20 ili više poena. U 13. kolu je imao svoj rekord sezone sa 29 poena protiv Crvene zvezde.

Ko je osvajao trofej više puta?

Vidi opis Saša Vezenkov ušao u istoriju Evrolige: Od njega je bolji samo Igor Rakočević Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Do sada je osim Vezenkova više puta najbolji strijelac Evrolige bio Igor Rakočević 2007. i 2008, godine, kao i 2011. Kit Lengford je najbolji strijelac bio 2014. i 2017. a Aleksej Šved 2018. i 2021. Vezenkov je prvi put bio najefikasniji u Evroligi 2023. godine kada je prosječno davao 17,6 poena.

(MONDO)

BONUS VIDEO: