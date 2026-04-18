Koliko su Zvezda i Partizan zaradili od Evrolige? U kasu vječitih rivala stigla - sića

Bojan Jakovljević
Crvena zvezda i Partizan ne mogu da računaju da će previše napuniti kase od plasmana u Evroligi ove sezone. Čak i da su im rezultati bili bolji, ne bi dobili mnogo više novca.

Koliko su Crvena zvezda i Partizan zaradili u Evroligi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je uspjela da dođe u dogiravanje Evrolige, Partizan nije. Razlika u novcu koji su dobili je minorna, bar kada se znaju kolika su ulaganja. Crveno i crno-bijeli ove sezone nisu dobili od Evrolige dovoljno novca ni da pokriju platu jednog igrača. 

Crveno-bijeli su kao deseti na kraju regularnog dijela zaradili 600.000 evra, a dobili su na to i bonus od 362.579 evra za poštovanje finansijskog fer pleja. Ukupno je to i dalje manje od milion evra - 962.579 evra. Ipak, ako se od toga oduzmu kazne zbog disciplinskih prekršaja koje iznose 143.500 evra, na kraju dobijemo 819.579 evra koliko je Crvena zvezda inkasirala. 

Partizan je završio na 15. mjestu na tabeli i inkasirao je 225.000 evra na osnovu rezultata, dok je uz novac od finansijskog fer pleja to ukupno 587.579 evra. Kada sde tome odbije čak 213.000 evra kazni, crno-bijelima ostaje 374.579 evra. 

"To je na dobrotvornoj bazi"

"Znate i bolje od mene sve o poslovnoj strani evropske košarke. Ko zarađuje novac? Nijedan klub i to je problem broj 1 za Evroligu. Ovo je manje-više na dobrotvornoj bazi što se tiče ulaganja, nažalost. Nadam se da će Evroliga i NBA napraviti neki dobar dogovor i možda će se situacija poboljšati jer košarka zaslužuje mnogo više novca", rekao je srpskim novinarima prvi čovjek CSKA iz Moskve Andrej Vatutin o finansijama u evropskoj košarci tokom Winline basket kupa u Sankt Peterburgu. 

