Na koga Zvezda može u plej-ofu? Pakleni zadatak za crveno-bijele, nije moglo gore

Na koga Zvezda može u plej-ofu? Pakleni zadatak za crveno-bijele, nije moglo gore

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Poznata su dva para u četvrtfinalu Evrolige, a ostatak kostura čekamo poslije plej-ina.

Na koga Crvena zvezda može u plej-ofu Evrolige Izvor: MN PRESS

Dobili smo rasplet u jednoj od najneizvjesnijih sezona u Evroligi. Crvenoj zvezdi se nažalost nisu poklopili rezultati u posljednjem kolu, pa će u plej-in za posljednje 10. pozicije. Kakva je situacija u plej-ofu?

Najveće iznenađenje među prvih šest sigurnih učesnika je svakako Valensija koja je pobjedom protiv Dubaija obezbijedila drugu poziciju, dok je Olimpijakos prvi. Treći je Real Madrid, četvrti je Fenerbahče, peti Žalgiris, a šesti Hapoel.

Ko sa kim igra u plej-ofu?

Poznata su dva četvrtfinalna para, a to su Real Madrid i Hapoel, kao i Fenerbahče i Žalgiris. Olimpijakos i Valensija će dočekati svoje rivale nakon odigranog plej-ina. Prvi mečevi se igraju 21. aprila, dok se drugi meč igra 24. Plej-of počinje 28. aprila, a Fajnal-for je na programu od 22. do 24. maja. 

Crvena zvezda prvu utakmicu igra protiv Barselone u gostima, a ukoliko uspiju da pobijede, ići na gostovanje poraženom iz meča Panatinaikosa i Monaka u Atini. Ako uspiju da prebrode ova dva jako teška izazova, rival će im u četvrtfinalu biti Olimpijakos. Valensija će ići na boljeg iz duela iz Panatinaikosa i Monaka.

