Zvezdi se sprema najgori scenario: Već sada je otpala najbolja opcija

Autor Bojan Jakovljević
Košarkaši Crvene zvezde nisu dočekali dobre vijesti iz Monaka.

Košarkaši Monaka ubjedljivo su savladali ekipu Hapoela iz Tel Aviva na domaćem terenu sa 105:85, u okviru posljednjeg kola regularnog dijela Evrolige, i tako ostavili Crvenu zvezdu bez šansi da završi na sedmoj poziciji pred plej-in.

Monako je skraćenim rosterom od osam igrača potpuno uspio da demolira Hapoel i pomrsi im račune pred plej-of.

Najefikasniji kod Monaka bio je Džerom Blosomgejm koji je odigrao utakmicu karijere i zabilježio 30 poena, sjajan meč odigrao je Džejms koji ga je ispratio sa 20, dok je još dvocifren bio Tajs sa 11. Kod Hapoela je bio najbolji Džouns sa 17 poena, Oturu je dodao 14, Malkol 13, Brajant 11, dok je Micić odigrao još jedan meč ispod proseka zabilježivši četiri poena.

Ostaje nepoznanica zašto je Hapoel ovako loše odigrao meč koji im je bio jako važan za poziciju u plej-ofu, pa će u doigravanje sa posljednje 6. pozicije.

Šta još ostaje Crvenoj zvezdi?

Crveno-bijeli čekaju rasplet još na mečevima u Barseloni i Atini. Ako Barselona i Panatinaikos slave protiv Efesa i Bajerna, srpski tim će završiti na 10. poziciji. Ako rezultati budu obrnuti, crveno-bijeli će sa osme pozicije u plej-in. Monako se takođe nada porazu Panatinaikosa kako bi ostao na sedmoj poziciji, ali realno je da atinski velikan uspije da savlada Efes za koji ova utakmica nema nikakav rezultatski značaj.

