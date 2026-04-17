Konačno imamo četvrfinaliste Evrolige: Zvezda sanjala Top 6, evo ko joj je "ukrao" mjesto u plej-ofu

Konačno imamo četvrfinaliste Evrolige: Zvezda sanjala Top 6, evo ko joj je "ukrao" mjesto u plej-ofu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Žalgiris se plasirao direktno u četvrfinale Evrolige nakon što je savladao ekipu Pariza na svom terenu. Kako stoje stvari, ovo će biti dovoljno i za peto mjesto za Litvance.

Žalgiris, Silvan Fransisko Izvor: MN PRESS

Sada znamo i kojih šest timova je direktno otišlo u četvtfinale Evrolige. Nakon pobjede Žalgirisa nad Parizom na domaćem terenu, to su Olimpijakos, Valensija, Real Madrid, Fenerbahče i Hapoel za koje smo to znali i ranije, ali sada i Žalgiris. 

Ekipa Žalgirisa je mnogo teže nego to je iko očekivao savladala Pariz 85:79 u meču u kome je francuska ekipa do posljednjeg momenta pravila probleme rivalu.

Sada je Žalgiris poslije ove pobjede siguran u Top 6, ali takođe može da bude i peti. Ukoliko Hapoel izgubi od Monaka, što sada djeluje skoro sigurno, Žalgiris će biti peti, a Hapoel šesti. Panatinaikos i Monako su se nadali pobjedi Pariza koja bi im dala šansu za Top 6, ali se ona ipak nije desila.

Ovaj meč nije uticao na položaj Crvene zvezde u doigravanju, a ovo je tabela Evrolige u ovom momentu: 



Standings provided by Sofascore

Kako je Žalgiris pobijedio?

Djelovalo je da će Žalgiris lako do pobjede kada je u drugoj četvrtini preokrenuo i poveo sa osam razlike, ali Pariz se nije dao. U posljednjih deset minuta ušli su sa sedam poena minusa, smanjili su to, a na četiri minuta do kraja bilo je samo dva razlike za Litvance. Ipak, poslije poena Maodo Loa i Silvana Fransiska bilo je sve gotovo. 

Silvan Francisko je imao 21 poen uz pet asistencija, Maodo Lo je uz 21 poen imao po tri skoka i asistencije, a Mozes Rajt je dao 16 poena uz 17 skokova. Kod Pariza Robinson je dao 15, a Hifi 14 poena.

