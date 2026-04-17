Navijači Crvene zvezde prate svaki korak: Monaku se crno piše

Monako će u ključnoj utakmici protiv Hapoela iz Tel Aviva morati bez iskusnog Nikole Mirotića.

Večeras se spušta zavjesa na regularni dio sezone u Evroligi, a navijači Crvene zvezde pratiće rasplet na utakmicama koje su na programu u petak. Crveno-bijeli mogu da završe od 7. do 10. mjesta u plej-inu u zavisnosti od rezultata, a Monaku se loše piše jer su ostali bez jednog od najvažnijih igrača, Nikole Mirotića.

Iako iskusni as ove sezone nije bilježio brojke kao inače, što kod Vasilisa Spanulisa, to po njegovom odlasku, mogao je da napravi razliku u utakmici protiv Hapoela.

Mirotić će propustiti duel vrijedan boljeg plasmana u doigravanju zbog povrede lista i moraće na neodređenu pauzu, ali postoji i loša prognoza da bi mogao da propusti utakmice u plej-inu.

On se nedavno oporavio od još jedne povrede koju je zadobio krajem februara. Tridesetpetogodišnjak je zbog toga propustio pet utakmica.

Ove sezone, Mirotić prosječno bilježi 11 poena, 4,3 skoka, 1,4 asistencije i 12,7 PIR u 31 nastupu Evrolige. Monako je trenutno izjednačen po broju pobjeda sa Crvenom zvezdom i Panatinaikosom, dok je Barselona 10. sa jednim trijumfom manje.

Tim iz Kneževine već neko vrijeme igra sa skraćenim rosterom, što zbog odlaska igrača, što zbog problema sa povredama, ali su uspjeli da u posljednje vrijeme vežu dvije pobjede i obezbijede drugu fazu takmičenja.