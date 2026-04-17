Crvena zvezda ne može bez Kodija: Gdje je nestao Miler-Mekintajer i šta je bio plan B Saše Obradovića u Madridu?

Crvena zvezda doživjela je ubjedljiv poraz od Reala u Madrid i tako ostala bez ikakvih šansi za direktan plasman u plej-of Evrolige. Sada čeka druge rezultate da bi saznala rivala u plej-in turniru.

Crvena zvezda igrala je jedan od najvažnijih mečeva u sezoni i ubjedljivo izgubila od Reala u Madridu (103:82). Znala je šta pobjeda znači, koliko je bitno da se pokaže u dobrom svjetlu, ali ništa od toga nije ostvarila. Nije toliki problem sam poraz od ekipe koja je izgubila samo jedan evroligaški meč kod kuće u sezoni, koliko i način na koji je ekipa Saše Obradovića igrala u ovom meču, praktično bez Kodija Milera-Mekintajera.

Ne, nije bio odsutan, povrijeđen ili nešto slično, već je na parketu proveo 33 minuta i za to vrijeme ubacio samo 4 poena (2/4 za dva, 0/4 za tri i 0/1 sa penala), uz 7 skokova, 6 asistencija, 4 izgubljene lopte i jednu ukradenu za indeks korisnosti od -11. I to pošto je dobio poštedu, nije igrao protiv Kluža u ABA ligi kako bi bio svjež i spreman za Madrid, ali tamo kao da se nije pojavio.

Gledajući statistiku to ne djeluje toliko loše, ali brojke ponekad ne govore pravo stanje, kao što je slučaj bio ovog puta. U jednom od najvažnijih mečeva Kodi je dao prve poene u 23. minutu meča, dakle tek na početku drugog poluvremena. Drugi koš je dao par minuta kasnije i u tim momentima je Zvezda još bila u igri (63:53). Očekivalo se od lidera ekipe da "povuče" i da proba bar da učini meč neizvjesnijim. Učinio je sve suprotno. Treći faul napravio je u 25. minutu, pa je ukrao loptu Kampacu koji mu je odmah ukrao nazad. Onda je promašio trojku, izgubio loptu, pa napravio četvrtu ličnu i sebe praktično izbacio iz igre na kraju treće dionice koja je završena čudesnom trojkom Serhija Ljulja (77:63).

Mekintajer je u posljednjoj dionici igrao posljednjih sedam i po minuta i upisao je dvije asistencije i jedan skok. Premalo za glavnog igrača. Ono što je koliko-toliko dobra vijest i za njega i za Zvezdu je što će imati priliku za popravni u plej-inu. Ko god da bude rival, jasno je da ovakvu partiju neće smjeti da ponovi.

Šta je bio plan B Obradovića?

Kao što to obično biva kada dođe do poraza gleda se posebno i svaki potez trenera i odluke koje je donosio. Bilo je onih poteza Saše Obradovića koje je teško razumjeti. Jedna od njih je izmjena Džordana Nvore (15, 5sk, 2as, 3izg.l). Nvora je savršeno ušao u meč i za pet minuta dao 11 poena, bio glavni igrač ekipe u napadu, razigran, a onda je Obradović odlučio da ga izvede iz igre u 7. minutu prve dionice. Ništa neobično, potreban je odmor igračima, ali da li baš i toliki odmor u utakmici koja je toliko značajna. Kad se vratio? Na šest minuta prije poluvremena, dakle više od sedam minuta igre je odmarao, što je predugo. Ušao je, "ohladio se", dao je još četiri poena, uz dosta promašaja. U drugom poluvremenu je "nestao", nije dao nijedan poen...

Slično pitanje može da se postavi i za Tajsona Kartera koji je bio u startnoj petorci. Igrao je solidno u odbrani, postigao trojku za vođstvo u prvoj četvrtini (17:12) i onda ga je zamijenio Dobrić u petom minutu prvog kvartala. Vratio se u igru polovinom druge dionice, upisao dvije asistencije, uz promašaj za dva i za tri poena. U drugom poluvremenu nije odigrao ni sekund. Jasno je da se vraća na parket poslije duge pauze i zdravstvenih problema, ali je teško uhvatiti ritam sa svim "sjeckanjem" minutaže...

Stiče se utisak da Saša Obradović još uvijek nema "zacementiranu" rotaciju i odabrane petorke kada se mečevi lome. Tako je u Madridu Miljenović igrao ukupno 7 minuta, Rivero 6, Bolomboj šest (povreda), Karter 10, Kalinić 13, Dobrić 14...

Kako je Skariolo "pročitao" Sašu

Nije nikakva tajna da Saša Obradović voli da forsira nižu petorku u kojoj je Semi Odželej centar, Čima Moneke krilni centar, ali je to već "pročitano". Šef struke Crvene zvezde objasnio je novinarima prije meča zašto mu Odželej igra na "petici", ali je sve to nešto za šta je spreman bio Serđo Skariolo. Kao da nije imao plan B za tu situaciju. Odmogla je povreda Bolomboja, ali čak i kada je bio u konkurenciji i on, uz Rivera i Izundua, Odželej je dobijao prednost.

"Znali smo da Zvezda voli da igra sa nižom petorkom i da Usman Garuba može da pomogne u tome. Očekivali smo, Zvezda to često radi i otežava posao protivniku. Odgovor Garube bio je sjajan i nadam se da će nastaviti da igra na ovom nivou, ali nije tu samo on, cijela ekipa je odigrala sjajno", rekao je trener domaćih Skariolo poslije meča.

Šta sad čeka Zvezdu?

Već smo pisali o svim kalkulacijama i kako Zvezda može da bude pozicionirana na konačnoj tabeli Evrolige. Sada čeka protivnika i već je jasno da postoji najbolji i najgori scenario za crveno-bijele. Da podsjetimo, plej-in se igra tako što igraju sedmi i osmi, odnosno deveti i deseti. Pobjednik prvog meča ide direktno u plej-of, dok poraženi igra sa pobjednikom duela devetog i desetog i onda bolji iz tog duela "ovjerava" posljednju kartu za plej-of.

Šta to znači za Zvezdu? Da je najbolji scenario da završi na sedmom ili osmom mjestu. Ako bude sedma igraće prvi meč kod kuće, pa i u slučaju poraza će biti domaćin. Ako bude osma igraće prvi meč u gostima, ali bi u slučaju poraza drugi igrala kod kuće. Ako bude deveta prvi meč će igrati kod kuće i moraće da ga dobije, samo tako će izboriti "finale" za plej-of. Najgori scenario je 10. pozicija jer bi to značilo da će za prolaz morati da dobije oba meča u gostima...







Standings provided by Sofascore

