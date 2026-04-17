Džared Batler optimista iako je pred Crvenom zvezdom sada jako komplikovan put u Evroligi.

Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Crvena zvezda je doživjela debakl protiv Real Madrida (103:92) i tako je ostala bez šanse da ode direktno u plej-of Evrolige. Zvezdi su sada ostale kalkulacije za plasman od sedmog do desetog mjesta, ali bez obzira na to što je situacija sada daleko delikatnija, Džared Batler ne gubi nadu.

"Mislim da je teško 'progutati' ovakav poraz, koji je bio dosta ubjedljiv. Naš fokus je svakako nepromijenjen. Sljedeća partija biće najvažnija ove sezone, definitivno. Tako da nećemo previše biti tužni zbog gostovanja Realu, iako je i dalje teško svariti ga", rekao je Džared Batler poslije meča istakavši da ima isti cilj: "Mislim da možemo da igramo fajnal-for, definitivno. Mislim da imamo talenta, i da je tim sposoban da ostvari takve stvari".

Što se tiče same utakmice s Real Madridom, Batler je rekao da je jednostavno to najteži teren za igranje ove sezone u Evroligi, tako da skida kapu "kraljevskom klubu" na izdanju.

"Možda samo nismo imali dovoljno energije da bi igrali odbranu na potrebnom nivou. Teško je znati konkretan razlog šta nije prošlo kako treba. Svaka im čast za ovu partiju", rekao je Batler koji je ponovio da mu je nevažno s koje pozicije će Zvezda u plej-in, iako od toga zavisi i ko će biti idući rival - i da li će igrati na domaćem ili gostujućem terenu.

O Novaku, Bolomboju, derbiju...

Vidi opis Džared Batler poslije debakla protiv Real Madrida: "Crvena zvezda još može na Fajnal-for Evrolige" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Atilano Garcia/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: EPA/JUANJO MARTIN/EFE Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: EPA/JUANJO MARTIN/EFE Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: EPA/JUANJO MARTIN/EFE Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

"Naravno da nam je falio Džoel Bolomboj. On je veliki dio naše igre i vjerujem da neće dugo pauzirati", rekao je Batler o povredi iskusnog centra Crvene zvezde bez koga je u rotaciji već u prvoj četvrtini ostao Saša Obradović, a vjerovatno je da će preskočiti bar predstojeći "vječiti" derbi s Partizanom u ABA ligi: "To je samo jedna obična utakmica. Naravno, derbi je, ali i dalje samo običan meč".

Kraj terena su bili Luka Dončić i Novak Đoković i to je za Batlera velika čast: "Bilo je sjajno, veoma kul da ih vidim u prvom redu. To su veliki sportisti, veliki igrači, legende".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:22 Karteru i Batleru malo jedan koš na treningu pred Partizan Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)