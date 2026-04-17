"Znate što Crvena zvezda nije prošla u plej-of? Zbog Partizana!"

Iskusni košarkaški trener Vlade Đurović kaže da je Crvena zvezda ostala bez plej-ofa Evrolige zbog dva poraza od Partizana.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je u "meču istine" protiv Real Madrida doživjela debakl (103:82) i tako pred posljednje utakmice regularnog dijela sezone već zna da neće direktno u plej-of. Najbolja šansa je plej-in, gdje će njena sudbina zavisiti od drugih, odnosno večerašnji rezultati odrediće s koje pozicije će crveno-bijeli u "baraž".

Gdje je Zvezda izgubila šansu za plej-of? Poznati košarkaški trener Vlade Đurović oko toga nije imao dilemu i vrlo emotivno je pričao u studiju TV Arena Sport: "Dva poraza od Partizana su istog ranga kao porazi od Makabija i Bajerna. Druga utakmica protiv Partizana i Partizanova čista, zaslužena pobjeda ostvarena je pred navijačima Zvezde. A ona prva je bila protiv Partizana pred njegovim navijačima, ali usred situacije sa Obradovićem, u kojoj navijači Partizana nisu ni navijali, već su skandirali Željku", naglasio je Đurović o Zvezdinih 21-17.

"Prema tome, vodiš 16 razlike i izgubiš, a sa tom jednom pobjedom ne bismo sada imali ovakve kalkulacije, već potpuno drugačije. Osim toga, protiv Makabija, koga si dobio u Pioniru, izgubiš nakon što si imao tri šuta za pobjedu i sva tri si promašio", dodao je Đurović.

Nije samo Partizan problem

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Iako je apostrofirao poraze od Partizana kao ključne u ambicijama Crvene zvezde u plej-ofu Evrolige, Vlade Đurović dodaje još dva koja nisu smjela da se dese.

"Dalje, protiv Bajerna je bilo normalno da treba da dobiješ, ali ne mogu toliko da žalim za tom utakmicom. Protiv Makabija smo imali dobijen meč, ali protiv Bajerna njednom nismo vodili. Bajern nas je ubjedljivo dobio, nevjerovatno. I kada pogledaš, nikakav podvig nije bio dobiti u te četiri utakmice", rekao je Vlade Đurović i dodao da je Zvezda sa ove četiri pobjede bila u prve četiri ekipe Evrolige, tako da je ovo samo "ponovljen uspjeh" - uz mnogo veći budžet nego lani.

"Uz to, Zvezda je imala situaciju da Monako i Efes nikad lošiji nisu bili, čak i dva italijanska tima, pa ni Makabi. Panatinaikos i Barselona nikad lošije nisu igrali. Ko je iskoristio i ušao u taj vakum? Hapoel Tel Aviv i Valensija. Zvezda nije iskoristila, a trebalo je", zaključio je Đurović.

(MONDO)