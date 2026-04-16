Partizan i Zvezda napunili kasu Evrolige: Vječiti platili 79 odsto kazni, crno-bijeli najviše od svih

Beogradski večiti rivali Partizan i Crvena zvezda napunili su kasu Evrolige ove sezone. Ponovo su timovi sa najviše kazni u elitnom košarkaškom takmičenju i ogromne sume novca su otišle u nepovrat zbog ispada navijača i propusta u organizaciji. Posljednji put su sankcionisani za niz incidenata na derbiju, a osim što će morati da snose finansijske posljedice, kažnjeni su smanjenjem kapaciteta dvorane.

Partizan je ove sezone ubjedljivo najviše puta kažnjen (10) i za to je morao da plati ogromnih 213.000 evra, dok Crvena zvezda prati sa osam prekršaja koji su "vrijedili" 143.500 evra. Zajedno su srpski kluibovi platili 79% svih timskih kazni ove sezone, a dovoljno govori činjenica da je treći po visini kazni u Evroligi Fenerbahče (24.000 evra).

Prema istraživanju "Basketnjuza", Evroliga je do sada u sezoni 2025/26. naplatila ukupno 608.500 evra kazni od timova i pojedinaca, a najkažnjavaniji pojedinac je ko drugi do vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos.

Većina kazni izrečena je zbog nedoličnog ponašanja navijača, uvredljivih skandiranja, komentara o suđenju i nedostatka poštovanja prema sudijama.

Partizan ne samo da prednjači po broju prekršaja, već je i na vrhu liste sa najvećom pojedinačnom kaznom ove sezone. Crno-bijeli su platili 59.000 evra zbog zloupotrebe laserskih uređaja, bacanja predmeta, paljenja baklji, skandiranja uvredljivih slogana i neadekvatne kontrole pristupa terenu tokom derbija sa Crvenom zvezdom.

Crvena zvezda i Partizan su i prošle godine prednjačili po broju kazni. Tokom protekle dvije godine, dva beogradska kluba su pretrpjela oko 400.000 evra kazni, uglavnom zbog prekršaja vezanih za navijače.

