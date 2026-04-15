Evroliga žestoko kaznila Zvezdu i Partizan: Platiće veliki novac i to nije sve

Autor Dragan Šutvić
Evroliga kaznila Zvezdu i Partizan ukupnim iznosom od 88.000 evra. Crveno-bijeli će morati da zatvore 20 odsto kapaciteta Arene na sledećoj utakmici, a crno-bijeli neće imati podršku navijača na sljedećem gostovanju.

Evroliga kaznila Crvenu zvezdu i Partizan Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda žestoko je kažnjena zbog izgreda u Beogradskoj areni tokom nedavnog "vječitog derbija" u Evroligi. Crveno-bijeli će morati da plate čak 50.000 evra i povrh toga, moraće da isprazne Sektor 200, što znači da će biti popunjeno 80 odsto dvorane, objavio je "Meridian sport".

Takođe, kažnjen je i Partizan zbog nereda svojih navijača na istom meču i na sljedećem evroligaškom gostovanju neće moći da ima podršku svojih pristalica. Takođe, moraće da plati ukupno 38.000 evra.

Partizan će okončati učešće u ovoj sezoni Evrolige u četvrtak, kada će u posljednjem kolu dočekati Baskoniju, dok će Crvena zvezda iste večeri gostovati Realu i imaće 20 odsto praznu dvoranu na narednom meču kod kuće, koji bi mogao da bude odigran i ove sezone, u doigravanju.

Ovako su izgledale scene haosa na "vječitom derbiju": 

