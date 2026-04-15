logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan želi da se oprosti u velikom svjetlu: Penjaroja poziva navijače, imaju i dodatni motiv

Bojan Jakovljević
0

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred duel sa Baskonijom koji će biti oproštajni ove sezone u Evroligi.

Partizan igra sa Baskonijom u Evroligi Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Partizana u posljednjem kolu regularnog dijela Evrolige dočekuju ekipu Baskonije, pa će se pred svojim navijačima oprostiti od evropske scene. Izabranici Đoana Penjaroje će imati dodatni podstrek na ovaj utakmici jer je duel zakazan na datum kada je Partizan postao šampion Evrope prije tačno 34 godine.

Crno-bijeli su nakon šest uzastopnih pobjeda poraženi od Žalgirisa kod kuće (74:83), dok je Baskonija u prethodnom kolu savladala Virtus rezultatom 72:82.

"Sutra nas očekuje posljednja utakmica u Evroligi, protiv još jednog veoma kvalitetnog protivnika. Baskonija je u odličnoj formi i to je ekipa koja je osvojila Kup kralja u Španiji. Nakon toga imali su nešto mirniji period od tri ili četiri nedjelje, ali sada ponovo igraju na veoma visokom nivou. Vezali su osam pobjeda u Evroligi i ACB ligi. Za nas je ovo veliki izazov, ali vjerujemo da možemo da odigramo dobru utakmicu i završimo evroligašku sezonu pobjedom. Imamo sjajne navijače koji su u svakom trenutku uz tim i koji nas stalno podstiču da se borimo i takmičimo do samog kraja u svakoj utakmici", istakao je Penjaroja koji je nekada vodio tim iz Vitorije.

O očekivanjima pred posljednji evroligaški meč u sezoni, govorio je i Tonje Džekiri. "Imamo za šta da igramo, jer nam je ovo na neki način i priprema za ono što slijedi u plej-ofu ABA lige. Oni su vrlo dobra ekipa koja igra na visokom nivou i znaju da iznenade, tako da moramo biti spremni na to. Imaju osam pobjeda zaredom u Evroligi i domaćem prvenstvu. Sutrašnja utakmica će biti dobar test za nas. Moramo da odigramo dobru utakmicu za naše navijače koji nas bodre svaku utakmicu", rekao je Džekiri.

U prvom ovosezonskom susretu, odigranom u Vitoriji, Partizan je slavio rezultatom 91:79.

Tagovi

KK Partizan Baskonija Evroliga Đoan Penjaroja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC