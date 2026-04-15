Partizan želi da se oprosti u velikom svjetlu: Penjaroja poziva navijače, imaju i dodatni motiv

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred duel sa Baskonijom koji će biti oproštajni ove sezone u Evroligi.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Partizana u posljednjem kolu regularnog dijela Evrolige dočekuju ekipu Baskonije, pa će se pred svojim navijačima oprostiti od evropske scene. Izabranici Đoana Penjaroje će imati dodatni podstrek na ovaj utakmici jer je duel zakazan na datum kada je Partizan postao šampion Evrope prije tačno 34 godine.

Crno-bijeli su nakon šest uzastopnih pobjeda poraženi od Žalgirisa kod kuće (74:83), dok je Baskonija u prethodnom kolu savladala Virtus rezultatom 72:82.

"Sutra nas očekuje posljednja utakmica u Evroligi, protiv još jednog veoma kvalitetnog protivnika. Baskonija je u odličnoj formi i to je ekipa koja je osvojila Kup kralja u Španiji. Nakon toga imali su nešto mirniji period od tri ili četiri nedjelje, ali sada ponovo igraju na veoma visokom nivou. Vezali su osam pobjeda u Evroligi i ACB ligi. Za nas je ovo veliki izazov, ali vjerujemo da možemo da odigramo dobru utakmicu i završimo evroligašku sezonu pobjedom. Imamo sjajne navijače koji su u svakom trenutku uz tim i koji nas stalno podstiču da se borimo i takmičimo do samog kraja u svakoj utakmici", istakao je Penjaroja koji je nekada vodio tim iz Vitorije.

O očekivanjima pred posljednji evroligaški meč u sezoni, govorio je i Tonje Džekiri. "Imamo za šta da igramo, jer nam je ovo na neki način i priprema za ono što slijedi u plej-ofu ABA lige. Oni su vrlo dobra ekipa koja igra na visokom nivou i znaju da iznenade, tako da moramo biti spremni na to. Imaju osam pobjeda zaredom u Evroligi i domaćem prvenstvu. Sutrašnja utakmica će biti dobar test za nas. Moramo da odigramo dobru utakmicu za naše navijače koji nas bodre svaku utakmicu", rekao je Džekiri.

U prvom ovosezonskom susretu, odigranom u Vitoriji, Partizan je slavio rezultatom 91:79.