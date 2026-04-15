"Da je Alfredo Kacola predsjednik Partizana, to se ne bi desilo": Zoran Savić ne može da ne spomene Obradovića

Nekadašnji funkcioner Partizana Zoran Savić osvrnuo se staru trenersku školu koja gubi na popularnosti u Evroligi.

Nekadašnji sportski direktor Partizana Zoran Savić progovorio je o velikom problemu evropske košarke. Treneri nisu zaštićeni kao igrači i prvi su na udaru kada rezultati krenu u lošem smjeru, a posljednji je ceh platio Duško Ivanović. On je jedan od predstavnika stare škole i spekuliše se da ga je posla koštao sukob sa prvom zvijezdom tima Karsenom Edvardsom.

Usput se Savić dotakao i trenerskih velikana Željka Obradovića i Etorea Mesine.

"Da, iznenadilo me je. I bilo je iznenađenje za sve. Niko to nije očekivao, ekipa je dobro igrala“, rekao je Zoran Savić, koji je napustio Partizan u novembru.

Slična situacija se dogodila prije oko dvadeset godina u Barseloni. "Desilo se prije mnogo godina, previše da bi se napravilo poređenje. Nemoguće je komentarisati šta se dešava unutar kluba. Treneri su sada pod velikim pritiskom, polovina njih se promijenila u Evroligi."

Prokomentarisao je odluku Duška Ivanovića da ostavi na klupi ključnog igrača Krsena Edvardsa. "Ne, ali ne mislim da bi se tako nešto moglo dogoditi tokom utakmice. Odluke nikada ne bi trebalo donositi u trenutku. Ne znam šta je moglo da se desi. Edvards je bio jedan od najiskusnijih igrača, a današnjim timovima je potrebno 15 veterana da bi rotirali igrače, posebno zato što u prosjeku imate najmanje tri povrijeđena igrača."

Nezaobilazna je bila priča o Partizanu. "U Partizanu sam vidio da imamo više izostanaka nego bilo koji drugi tim. Sa vlasnikom kao što je Alfredo Kacola, to se nikada ne bi dogodilo. U ozbiljnom klubu, uvijek su se nalazila rješenja, ali danas je teže. Mentalitet se promijenio, sada su svi previše opušteni, nema strpljenja za čekanje. Ranije bi se igrači ljutili kada bi bili zamijenjeni, sada djeluju srećno kada postoji rotacija."

O trenerskom stilu Duška Ivanovića i Etorea Mesine "Mislim da se i on promijenio u odnosu na prije 20 godina, prilagodio se i više neće biti tako strog. Željko Obradović takođe ne može da radi iste stvari kao ranije, potreban mu je način da koegzistira sa igračima. Prije ste imali dva Amerikanca, sada ih imate mnogo. Igra se promijenila, ne možete tražiti iste stvari“, dodao je Zoran Savić.