"Nema potrebe da dolazim, brat mi se ženi": Fudbaler otkazao, Paunović pročitao Srbiji njegovu poruku

Selektor Srbije Veljko Paunović pročitao poruku kojom je Andrej Ilić odbio poziv u reprezentaciju.

Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije/printscreen

Selektor Veljko Paunović obratio se javnosti pred mečeve reprezentacije protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika, a na konferenciji smo čuli da nije zadovoljan ponašanjem pojedinih igrača koje je zamišljao u nacionalnom timu. Suočio se selektor Srbije sa velikim brojem otkaza, pa je promijenio taktiku i podmladio reprezentaciju kako bi video na koga može da računa u budućnosti.

Jedan od onih koji nisu na spisku selektora Srbije je i napadač Union Berlina Andrej Ilić. Nakon odlične sezone koju je odigrao u Bundesligi snažni napadač je otkazao nastupe za nacionalni tim, uz napomenu da mora da stigne na svadbu rođenog brata. Njegovu poruku je javnosti pročitao selektor Paunović.

"Andrej Ilić je bio, kao i svi, na spisku 55 igrača koji pravimo za svako okupljanje. Na širem spisku. Mi smo ga kontaktirali. Konkretno, on nije mogao da dođe. Ne razumijem zašto pitate za njega?", rekao je Paunović i dodao: "On je rekao... Čini mi se da imam poruku, pročitaću vam. Ne volim da radim ovo. Mislim da ima razlog, da mu se brat ženi. 'Mislim da nema potrebe da dolazim po vizu. Neću moći da prisustvujem sljedećem okupljanju. Naporna sezona, a rođeni brat mi se ženi 30. maja'. Tako da, mislim da je svakako to opravdano. Ako postoji neki drugi kontekst ili bilo šta, volio bih da to bude jasno. Ja ovdje radim za reprezentaciju, za fudbal. Ne želim nikakve spekulacije da postoje po tom pitanju".

Napadač njemačkog tima debitovao je za reprezentaciju Srbije protiv Albanije u Leskovcu. Andrej Ilić je odigrao samo posljednjih šest minuta meča koji su "orlovi" izgubili minimalnim rezultatom i zbog kojeg nisu imali šansu da se kroz baraž plasiraju na Svjetsko prvenstvo.

Tokom upravo završene sezone Ilić je imao 32 meča, pet golova i 10 asistencija u Bundesligi, dok je u Kupu Njemačke na dva meča upisao gol i dvije asistencije. Bio je jedan od najvažnijih igrača tima iz Berlina, koji je uspio da obezbijedi opstanak u elitnom rangu srpskog fudbala.