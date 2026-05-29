Ako Novak Đoković osvoji Rolan Garos biće to velika "bruka": Ima li tenis čemu da se nada?

Srpski teniser Novak Đoković ima veliku šansu za osvajanje četvrte titule na Rolan Garosu, ko može da mu pokvari plan?

Da li tenis ima novu generaciju ili postoje dva ranga takmičenja, dobićemo odgovor ubrzo. Najbolji svih vremena Novak Đoković je ostao jedini u konkurenciji na Rolan Garosu, a da je osvajao velike titule, dok će ostatak teniskog karavana biti na velikom ispitu.

Istorija će biti ispisana u svakom slučaju - bilo da Srbin osvoji 25. titulu ili će neko od nasljednika iskoristiti šansu koja se pruža jednom u karijeri. Ako se ostvari prvi scenario, Novak će potpisati da mimo njega, Janika Sinera i Karlosa Alkaraza nema igrača koji obećavaju svijetlu budućnost "bijelog sporta".

Velika trojka, pa Janik i Karlos, gdje su ostali?

Posljednjih devet grend slemova su kombinovano osvojilin Janik Siner i Karlos Alkaraz, pa će na Rolan Garosu ovaj niz biti prekinut. Prije njih je u 2023. dominantan bio Novak Đoković, a preko ere "velike trojke", pa do dominacije Sinera i Alkaraza nismo se nagledali previše iznenađenja.

Uspjeli su Dominik Tim i Danil Medvedev da se na kratko približe nedodirljivima, dok su ostali ostajali pred vratima najvećih uspjeha. Najbliži je svakako bio Aleksandar Zverev i ovo će biti njegova šansa da se konačno izbori sa bremenom favorita. Ima 29 godina i tri izgubljena finala i ovo može biti jedna od posljednjih prilika za Nijemca.

Tu je i Kasper Rud koji najbolje partije bilježi na šljaci, ali nije trenutno u najboljoj formi i ne izgleda toliko ubjedljivo da bi se naslovio grend slem šampionom. On je u dosadašnjoj karijeri igrao dva velika finala, a jedno upravo u Parizu.

Sporadično se spominju Feliks Ože-Alijasim, Aleks De Minor, Lerner Tijan, a više se pažnje posvećuje ekstra talentima poput Žoaa Fonseke i Rafaela Hodara.

Ovo se nije desilo od 2020. godine na US Openu

Posljednji put kada je put do titule na nekom grend slemu bio otvoren je bilo na US Openu 2020. godine. Rodžer Federer je bio povrijeđen, Rafael Nadal je odlučio da ne putuje u SAD zbog pandemije korona virusa, a Novak je trebalo da se prošeta do titule u Njujorku. Ipak, sudbina je imala drugačije planove. Srpski as je nehotice pogodio linijskog sudiju i diskvalifikakovan sa turnira. Neočekivanu šansu je tada iskoristio Austrijanac Dominik Tim koji nikada nije uspio da ponovi taj uspjeh ni blizu.

Bilo mu je teško da se nosi sa pritiskom i prevelikim očekivanjima, polako je tonuo na ATP listi, a potom prevremeno i digao ruke od tenisa.

Ko je koja generacija?

Sve uči su uprte u Novaka Đokovića i Aleksandra Zvereva čiji se potencijalni duel crta u polufinalu Rolan Garosa. Nijemac igra solidnu sezonu, ali ponovo ne uspjeva da kruniše dobru igru nekim većim titulama. Nedavno je govorio o konkurenciji na ATP turu i izazvao mnogo polemike.

Prema njegovoj ocjeni, jednu kategoriju drži samo Siner, pa u sljedeću dolaze Alkaraz, Đoković i on, dok su u trećoj ostali igrači.

"Pa, mislim da trenutno postoji velika razlika između Sinera i svih ostalih. Prilično je jednostavno. Mislim da postoji velika razlika između Sinera i svih ostalih. I mislim da postoji velika razlika između Alkaraza, mene, možda Novaka, i svih ostalih. Mislim da sada postoje dva nivoa razlike, ali teško je reći da ne postoji razlika između njega i svih ostalih ako nije izgubio meč, znate, na koliko već masters turnira još od Šangaja", rekao je Zverev.

"Nije izgubio meč skoro devet mjeseci (na betonu). Mislim da mora da se prizna da postoji razlika između njega i svih ostalih", rekao je Zverev prije nego što je doživio razočarenje u Rimu. Sada ima šansu da pokaže da li je na istom nivou kao Đoković, Alkaraz i ostatak ekipe.