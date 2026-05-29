Sječa favorita na Rolan Garosu!

Srpski teniser Novak Đoković ima otvoren put do četvrte titule.

Izvor: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kompletirano je drugo kolo Rolan Garosa, a čini se da smo imali nikad više iznenađenja u glavnom žrijebu. Svakako je eliminacija Janika Sinera najveće, ali je šokantan podatak da je posle dva odigrana meča ispalo već 15 nosilaca u muškom singlu. Nije bolje ni u ženskoj konkurenciji, tamo je 14 favoritkinja već završilo svoj put na drugom grend slemu u sezoni.

Činjenica da je Novak Đoković jedini "preživjeli" sa grend slem titulom, dovoljno govori o neočekivanom raspletu na pariskoj šljaci. Ili će Rolan Garos dobiti novog šampiona ove sezone ili će Srbin podići 25. rekordni trofej, istorija će svakako biti ispisana.

Istina je da će Novak teško ponovo dobiti ovakvu priliku, pošto su dvojice najdominantnijih tenisera otpala iz trke. Karlos Alkaraz zbog povrede propušta Raolan Garos i Vimbldon, dok je Janik Siner poslije mučnog meča i drame upet setova poražen od Argentinca Huana Manuela Serundola.

Najbolji teniser svih vremena ponovo izlazi na teren u petak od 16 časova, a rival mu je brazilska senzacija Žoao Fonseka. Ukoliko uspije da prebrodi i ovaj izazov, u osmini finala bi mogao na Kaspera Ruda, u potencijalnom četvrtinalu na Aleksa De Minora, u polufinalu na Aleksandra Zvereva, a u projektovanom finalu će ga sačekati potpuno iznenađenje. Nakon eliminacije Janika Sinera, u drugom dijelu žreba su ostali Lerner Tijen i Feliks Ože-Alijasim, dok su ispali Ben Šelton i Danil Medvedev koji su bili već viđeni u samoj završnici.

Ko je sve ispao?

Janik Siner (1)

Korentin Mute (30)

Artur Rinderkneš (22)

Lućiano Darderi (14)

Aleksander Bublik (9)

Talon Grikspor (29)

Ben Šelton (5)

Kameron Nori (30)

Valentin Vašero (16)

Daniil Medvedev (6)

Tomas Martin Ečeveri (23)

Tejlof Fric (7)

Alehandro Davidovič Fokina (21)

Jirži Lehečka (17)

Ugo Amber (32)

