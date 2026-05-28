Siner ispao sa Rolan Garosa!

Prvi teniser svijeta Janik Siner nije uspio da se izbori sa pariskom vrelinom, a svoju šansu je iskoristio Huan Manuel Serundolo.

Izvor: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Italijanski teniser prvi favorit za osvajanje Rolan Garosa Janik Siner eliminisan je u drugom kolu, pošto je poslije prave drame poražen od Argentinca Huana Martina Serudola sa 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Najbolji igrač planete u ovom momentu nije mogao protiv grčeva i paklene vrućine u Parizu, pa je njegov san o osvajanju nove grend slem titule raspršen već u drugom meču. S druge strane, 56. igrač svijeta može da se zahvali lošim vremenskim uslovima i tome što je bio bolje pripremljen za današnji duel, ali daleko od toga da se ovo može nazvati senzacijom, uzimajući u obzir sve što se danas dešavalo.

Siner i Serundolo su dobili najgori mogući termin, meč na stadionu "Filip Šatrije" je počeo u 12 časova, a koliko je bilo vrelo govore i to da je stadion bio poluprazan u momentu dok igra jedna od najvećih zvijezda na ATP turu.

Italijan je odigrao dva dominantna seta, potpuno je nadigrao rivala, da bi se u trećem sve vrtoglavo okrenulo. Siner je imao ogromnih 5:1, a onda su krenuli problemi sa sunčanicom i grčevima. Usred gema je išao u toalet da se osvježi, a onda po povratku na teren pretrpio tri brejka i izgubio set 7:5.

Ništa bolje po glavnog favorita nije bilo ni u četvrtom setu, uzalud je pokušavao da se osvježi, jedva je stajao na terenu, a Serundolo je to sve znao da iskoristi. U četvrtom setu je pretrpio dva brejka, osvojio jedan gem i jedva dočekao da se spusti na stolicu - 6:1.

Između setova smo vidjeli neuobičajeno dugu pauzu kako bi se igrači osvježili, ali ni to nije donijelo bolje momente u igri Sinera. Odmah je Serundolo napravio brejk na startu seta, dok je Janik pokušavao da skrati svaki poen. Bila je to jedina taktika koja mu je ostala, ali nije imao snage da je sprovede u djelo.

Ubrzo je na semaforu pisalo 4:0 i uprkos tome što je publika bodrila svog ljubimca, povratka nije bilo... Ono na čemu treba odati priznanje Sineru je to što nije predao meč. Nije želio da razočara navijače koji su mu davali vetar u leđa tokom skoro četiri sata tenisa i ostao je do kraja...

Ovo su svakako velike vesti za Novaka Đokovića koji pored Saše Zvereva ostaje glavni favorit za osvajanje Rolan Garosa. On će svoj meč trećeg kola protiv Žoaoa Fonseke odigrati u petak u drugom popodnevnom terminu od 16 časova.

