Janiku Sineru pozlilo usred meča na Rolan Garosu: Samo za njega ne važe pravila, dozvolili mu da napusti teren

Autor Nebojša Šatara
Janika Sinera je udarila sunčanica na Rolan Garosu, počeli su problemi sa grčevima, a onda je dobio poseban tretman.

janiku sineru pozlilo na rolan garosu Izvor: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Janiku Sineru je pozlilo na Rolan Garosu. Udarila ga je sunčanica, nadovezali su se ogromni problemi sa grčevima i onda je dobio poseban tretman. Nikome nije dozvoljeno da prekida meč usred gema, da ne završi gem, osim u slučaju prvog tenisera planete. To se desilo na pariskoj šljaci protiv Huana Manuela Serundola (Argentina). I to kada je u trećem setu vodio sa 5:1 poslije osvojena prva dva seta.

Siner je gubio 0:40 na svoj servis, u tom momentu je vezao 15 izgubljenih poena u nizu i tada je sjeo na reklame. Bilo je to pri rezultatu 5:4 u trećem setu. Počeo je da odugovlači, da se jedva kreće. Većina tenisera u tim momentima dobija opomene. Jakubu Menšiku su juče oduzeli servis zbog odugovlačenja i opomena, ali to ne važi za Italijana.

Sudija Oreli Tort mu je umjesto toga prišla, porazgovarala sa njim i dozvolila mu da izađe napolje. Vratio se poslije sedam-osam minuta. Izgubio je taj gem, pa je pravda na neki način zadovoljena. Argentinac je potom nastavio niz i dobio je i treći set (7:5). Tako da je smanjio minus pošto je Siner dobio prva dva seta rutinski (6:3, 6:2). U trećem je vodio sa 5:1 prije nego što su krenuli problemi.

Nije prvi put da Siner ima specijalni tretman, slično je bilo i u Rimu gdje mu je dozvoljen tretman za grčeve iako je to po svim pravilima zabranjeno. Zato je protestovao i Danil Medvedev.

