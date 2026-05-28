Amerikanka iznesena sa Rolan Garosa zbog teške povrede (VIDEO)

Američka teniserka Hejli Baptist doživela je užasnu povredu na Rolan Garosu, iznijeta je sa terena u kolicima.

Izvor: X/@Eurosport_ES

Američka teniserka Hejli Baptist (24) doživjela je tešku povredu na Rolan Garosu. Morali su na nosilima da je iznesu sa terena. Užasne scene na meču protiv kineske predstavnice Điju Vang. Bila je Amerikanka apsolutni favorit, ali je morala da preda meč pri rezultatu 5:4 za protivnicu.

Šta se desilo? Odigrala je forhend i djelovalo je potpuno bezazleno. Međutim, u momentu doskoka je izvrnula zglob i samo je pala na šljaku. Počela je da vrišti, čuo se glasan urlik. Tražila je da se svi sklone od nje, odmah je bilo jasno da je povreda ozbiljna. Pojavio se snimak koji je uznemirujući...

El momento más desgarrador en#RolandGarros



Hailey Baptiste se rompe y tiene que abandonar la pista en silla de ruedas



Los gritos de la jugadora estadounidense duelen...pic.twitter.com/uySfWCtmdP — Eurosport.es (@Eurosport_ES)May 27, 2026

Marija Čičak je bila sudija u stolici, Hrvatica je odmah pozvala ljekarsku ekipu koja je došla na teren. Baptist je u kolicima iznijeta sa terena i ispraćena aplauzima.

Amerikanku sada čekaju dodatni pregledi i analize poslije čega će biti jasno kakvo je stanje sa povredom. Što se njene rivalke tiče, Vang u narednom kolu igra sa Julijom Starodubcevom koja je iznenadila Jelenu Ribakinu.

