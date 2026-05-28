logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Amerikanka iznesena sa Rolan Garosa zbog teške povrede (VIDEO)

Amerikanka iznesena sa Rolan Garosa zbog teške povrede (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Američka teniserka Hejli Baptist doživela je užasnu povredu na Rolan Garosu, iznijeta je sa terena u kolicima.

Amerikanka iznesena sa Rolan Garosa zbog teške povrede (VIDEO) Izvor: X/@Eurosport_ES

Američka teniserka Hejli Baptist (24) doživjela je tešku povredu na Rolan Garosu. Morali su na nosilima da je iznesu sa terena. Užasne scene na meču protiv kineske predstavnice Điju Vang. Bila je Amerikanka apsolutni favorit, ali je morala da preda meč pri rezultatu 5:4 za protivnicu.

Šta se desilo? Odigrala je forhend i djelovalo je potpuno bezazleno. Međutim, u momentu doskoka je izvrnula zglob i samo je pala na šljaku. Počela je da vrišti, čuo se glasan urlik. Tražila je da se svi sklone od nje, odmah je bilo jasno da je povreda ozbiljna. Pojavio se  snimak koji je uznemirujući...

Marija Čičak je bila sudija u stolici, Hrvatica je odmah pozvala ljekarsku ekipu koja je došla na teren. Baptist je u kolicima iznijeta sa terena i ispraćena aplauzima.

Amerikanku sada čekaju dodatni pregledi i analize poslije čega će biti jasno kakvo je stanje sa povredom. Što se njene rivalke tiče, Vang u narednom kolu igra sa Julijom Starodubcevom koja je iznenadila Jelenu Ribakinu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Ana Ivanović u izazovnom izdanju
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Rolan Garos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC