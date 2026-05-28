Elena Ribakina ušla u raspravu s novinarom na Rolan Garosu: "Zašto nisam iznenađena što me ti to pitaš"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Elena Ribakina je ušla u raspravu sa novinarom na Rolan Garosu zbog pitanja koje je dobila na konferenciji za medije.

jelena ribakina se svadjala sa novinarom na rolan garosu Izvor: Printscreen/YouTube/Tennis Actu

Elena Ribakina ispala je sa Rolan Garosa već u drugom kolu. Druga teniserka svijeta izgubila je od Julije Starodubceve (Ukrajina) - 3:6, 6:1, 7:6 (10:4). Po završetku meča ušla je u raspravu sa jednim od novinara koji je nije pitao toliko o samom meču koliko o tome što je kontroverzni Hrvat Stefano Vukov napustio njenu ložu tokom meča.

"Zašto nisam iznenađena što to pitanje dolazi baš od tebe", odgovorila mu je Jelena sarkastično.

Potom je dala odgovor o tome i šta se dogodilo sa čovjekom koji je bio optužen da je zlostavlja.

"Da, bio je na meču. Otišao je jer se nije osjećao dobro prethodnih dana. Rekao mi je da će možda da ode, pokušao je da ostane. Nije se dobro osjećao i to nije iznenađenje. Razgovarali smo o tome, ništa se tu posebno ne dešava. Što se meča tiče nisam imala dovoljno energije, nisam napadala lopticu kako treba, pravila sam previše grešaka", jasna je Ribakina.

