Žoao Fonseka o Novaku Đokoviću: "Igram protiv svog idola i najvećeg tenisera ikada"

Žoao Fonseka je pred meč sa Novakom Đokovićem na Rolan Garosu priznao da mu je Srbin idol i inspiracija. Jedva čeka da igra protiv njega u Parizu.

Novak Đoković dobio je protivnika u trećem kolu Rolan Garosa, igraće protiv Žoaa Fonseke. Brazilac je gubio sa 2:0 u setovima i onda je napravio nevjerovatan preokret protiv Dina Prižmića (Hrvatska) - 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2. Izgledalo je da će Srbin imati priliku da se revanšira Hrvatu za nedavni poraz u Rimu, umjesto toga će prvi put igrati protiv jednog od najtalentovanijih u novoj generaciji.

"U prva dva seta je servirao fantastično. U trećem sam se trudio da idem gem po gem. Kada sam napravio brejk, stvari su se promijenile. Ja sam promijenio malo svoju igru, ulazio više u teren, bio agresivniji. Srećan sam što sam ostao pozitivan i mentalno jak, nije lako kada imate 0-2 u setovima", počeo je Fonseka.

Sledeći protivnik mu je najveći teniser svih vremena. Svjestan je težine zadatka.

"Igram protiv Novaka u sljedećem kolu i to je za mene veliko zadovoljstvo. Stalno sam pričao sa svojim trenerima kako bih volio da budem u njegovom dijelu žrijeba, jer znam da neće još dugo da igra. Želim da doživim to iskustvo. Uživaću, igram na Rolan Garosu, treće kolo, Novak mi je rival. Uživaću u svakom momentu igranja protiv svog idola. Protiv najvećeg ikada u našem sportu. Nadam se da ću odigrati sjajan meč. Kada izađem na teren pokazaću mu poštovanje naravno, ali ću uraditi sve što mogu da ga pobijedim", jasan je Fonseka.

Šta je razlika između Sinera i Đokovića?

Novinari su pitali Fonseku i da napravi poređenje između Janika Sinera i Novaka Đokovića pošto imaju dosta sličan stil igre.

"Govorimo o dvojici igrača koji su mašine. Novak je bio taj treći čovjek koji se pojavio poslije Federera i Nadala i morao je da ima taj sjajan mentalitet, to je glavna razlika. Obojica su nevjerovatni, igraju sjajno, osvajaju sve. Ono što je Đoković uradio za istoriju tenisa i ovo što Janik radi trenutno, to je nevjerovatno. Ali, rekao bih da je mentalitet razlika. Ne mogu da kažem da će Siner da bude velikan kao Novak, Rodžer ili Rafa, ali mislim da će biti u sličnoj kategoriji. Možda ih stigne, ko zna. Igra konstantno bori se sa velikim pritiskom."

Za kraj je ponovo želio da kaže nešto o srpskom teniseru.

"To što imamo Novaka u tenisu je pravo zadovoljstvo. Đoković mi je bio ispiracija. Inspirisao je nove generacije i generacije prije tih", zaključio je Fonseka.

