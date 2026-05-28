Teniske legende oduševljene Novakom Đokovićem: "Srbin prkosi vremenu"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Srpski teniser Novak Đoković stigao je na Rolan Garos u jakoj dobro formi, uprkos tome što je do drugog grend slema u sezoni odigrao sam jedan meč na šljaci.

mekinro i beker odusevljeni kako igra novak djokovic Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković iznenadio je nekadašnje legende "bijelog sporta", Džona Mekinroa i Borisa Bekera. Srpski as je pokazao jako visok nivo tenisa u prva dva kola Rolan Garosa, iako je ove sezone igrao jako malo. Tačnije, uključujući meč sa Francuzom Valentinom Rojeom odigrao je ukupno deset mečeva.

U drugom meču na pariskoj šljaci proveo je gotovo četiri sata i ono što raduje ljubitelje tenisa je da nije pokazavio znake fizičke ranjivosti. Ako na to dodatmo da je Novak igrao po najvećem suncu, sve ovo izgleda prilično dobro.

"Mislim da je njegov nivo prilično visok.Trebalo je da pobijedi u trećem setu, ali nekako je to upropastio. Ipak, uspio je da se ekspresno vrati. Objasnite mi kako ovaj momak to radi kada uopšte ne igra između velikih turnira", zbunjeno je upitao Mekinro i dodao:

"Izlazi na teren i igra kao da nije ni prestajao da igra. Znam da ga više ne zanimaju drugi turniri, ali normalno bi bilo da mora da odigra neke od njih kako bi ostao u ritmu za najveće turnire, ali za njega to očigledno ne važi, on prkosi vremenu".

Boris Beker oduševljen

Nekadašnji trener Novaka Đokovića, legendarni Boris Beker je bio zabrinut kako će Srbin izgledati na Rolan Garosu nakon što je odigrao samo jedan meč na šljaci, i izgubio.

"Prije turnira, već sam bio pomalo zabrinut za svog prijatelja i da li će uopšte moći da održi formu. Jedva da je igrao na turnirima, jedva da je igrao na mečevima. Tokom sezone na šljaci, odigrao je samo jedan meč i čak je i taj izgubio u prvom kolu u Rimu. Posljednji turnir na kojem je izgledao zaista dobro bio je Indijan Vels u martu", rekao je Beker i dodao:

"Ali ako postoji jedan igrač koji to može da uradi na grend slemovima, to je uvijek Đoković. Njegov protivnik, Roje takođe je igrao veoma dobro. Bili su tamo tri i po sata na vrućini. Na sva pitanja koja sam imao prije toga, on je danas odgovorio", rekao je Nijemac.

Novaka sada u trećem kolu čeka jako zahtjevan zadatak pošto će odmjeriti snage sa Žoaom Fonsekom koji je u drugom kolu bio bolji od Dina Prižmića.

Džon Mekinro Boris Beker Novak Đoković Tenis Rolan Garos

