Ispisao istoriju fudbala: S dva kluba osvojio dvije evropske titule u jednoj sezoni!

Evan Gesan je ispisao istoriju fudbala tako što je sa dva različita kluba osvojio dva evropska takmičenja u jednoj sezoni

Reprezentativac Obale Slonovače Evan Gesan (24) postao je prvi igrač u istoriji fudbala koji je u jednoj takmičarskoj sezoni osvojio dva evropska klupska trofeja i to sa dva različita tima. Gesan je sa Aston Vilom postao šampion Lige Evrope, a potom je i sa Kristal Palasom osvojio Ligu konferencija.

Istorija je ispisana zahvaljujući savršenom tajmingu za transfer, koji je, ujedno, po pravilima UEFA. Dakle, prema propisima u Ligi Evrope i Ligi konferencija moguće je dodijeliti 50 medalja, dok je, recimo, u Premijer ligi moguće dodijeliti 40, a kao dio tima računa se igrač koji je odigrao bar pet utakmica kako bi se okitio odličjem.

Gesan je ostvario doprinos u oba tima. Defanzivac je prvi deo sezone proveo u Aston Vili, gde je igrao pod komandom trenera Unaija Emerija i odigrao sedam mečeva, uz to je postigao i dva gola u evropskom takmičenju. Klub u kojem je igrao postao je šampion Lige Evrope nakon što je pobedio Frajburg 3:0.

U januarskom prelaznom roku reprezentativac Obale Slonovače postao je dio drugog kluba, pošto je stigao u Kristal Palas. Odigrao je šest mečeva u Ligi konferencija, u jednom je postigao gol, pa se može reći da je i u novom timu imao važan doprinos. Na kraju, Kristal Palas je titulu osvojio poslije pobjede nad španskim Rajo Valjekanom rezultatom 1:0.

Gesan je ovim potezom postao prvi u istoriji fudbala koji je osvajač dva evropska takmičenja u jednoj sezoni sa dva različita kluba. Na taj način, fudbaler koji ima francuske korijene ostaće vječno upamćen u analima ovog sporta.

