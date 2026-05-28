Novak Đoković u najgorem terminu igra u trećem kolu Rolan Garosa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Novak Đoković će protiv Žoaa Fonseke u trećem kolu Rolan Garosa igrati posljednji dnevni meč i opet po najvećoj vrućini.

kad novak djokovic igra u 3 kolu rolan garosa Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković saznao je kad izlazi na teren u trećem kolu Rolan Garosa. Ponovo je dobio najgori mogući termin i igraće po najvećoj vrućini pošto okršaj protiv Žoaa Fonseke (Brazil) neće biti u večernjem terminu. Umjesto toga igraće posljednji meč dnevnog termina i neće početi prije 15.30 časova.

Prije njihovog meča se igraju dva ženska singla. Prvo se igra poljski duel između Ige Švjontek i Magde Linet (početak u 12 sati), pa onda igraju Mira Andrejeva (Rusija) i Marija Buzkova (Češka), a onda slijede Novak i Žoao.

U večernjem terminu igraće Saša Zverev (Njemačka) i Kventin Alis (Francuska). Dosta sporna odluka organizatora. Ako su se vodili time da igra francuski predstavnik, kako onda to pravilo nije važilo u drugom kolu kada je Đoković igrao protiv Francuza Valentina Rojera...

Umjesto toga će Novak igrati oko 16 časova, po najvećoj žegi.

