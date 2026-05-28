Novak Đoković dobio ponudu da postane trener perspektivnog igrača: "Moraće da sačeka da se penzionišem"

Novak Đoković je upitan o mentorstvu mladog Grka Rafaela Pagonisa koji ga bodri sa tribina na Rolan Garosu.

Izvor: Roland-Garros/Youtube/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odnedavno živi u Grčkoj, gdje je u nekoliko navrata trenirao i dijelio savjete tamošnjoj mladoj nadi "bijelog sporta" Rafaelu Pagonisu. Sada je grčki tinejdžer viđen na tribinama Rolan Garosa kako bodri svog idola, o čemu je srpski as upitan na konferenciji za medije.

Novinara je zanimalo da li je Novak, koji govori nekoliko svjetskih jezika, naučio grčki i kako se snalazi u mentorskoj ulozi.

"Još ne, ali se nadam. Moraću da poradim na usavršavanju. Imao sam sreće sa jezicima, ali grčki je prilično izazovan, moram reći", rekao je Novak i osvrnuo se na mladog Pagonisa:

"Sjajan je. Otac, porodica, tim oko njega, dobri ljudi. Zaista, jako dobri ljudi, tako da mi se to prvenstveno sviđa. Onda, naravno, ima zaista odličnu igru za nekoga ko ima samo 14 godina. Mnogo potencijala. Vidio sam ga. Trenirali smo zajedno nekoliko puta, zapravo i neposredno prije Rolan Garosa."

Novak je otkrio da mu je Rafaelov otac već ponudio da se pridruži njegovom timu po završetku karijere, ali je srpski šampion na to odgovorio u svom stilu. Zahvalio se na ponudi i usput na šaljiv način prokomentarisao da još ne razmišlja o penziji.

"Vidio sam šta radi sa svojim trenerom. Vidio sam koliko je posvećen, ali on je dječak. On se osmjehuje. Smije se. Ima dobru energiju i to mi se sviđa", nastavio je Đoković sa pohvalama i dodao:

"Rekao sam cijelom timu, njegovom ocu da sam dostupan za bilo kakve savjete, a njegov otac se šalio da kada se penzionišem, mogu da se pridružim timu u nekoj ulozi. Rekao sam da će morati dugo da čeka (smijeh). Vjerovatno će se penzionisati prije mene. Ali, šalu na stranu, naravno, on je dobar dečko. Zaista mi se sviđa i sada više pratim njegovu karijeru kako ga bolje upoznajem", rekao je Novak.

Inače, Pagonis ima svega 13 godina i igra na juniorskom nivou. Čini se da se nikada nije ovako brujalo o nekom grčkom talentu kao o njemu, a to što ima priliku da uči od najboljeg mu dodatno daje motivaciju, ali stavlja i pritisak na leđa...

