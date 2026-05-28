Poluprazan "Šatrije" na meču Janika Sinera na Rolan Garosu

Poluprazan "Šatrije" na meču Janika Sinera na Rolan Garosu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Italijan Janik Siner igra u drugom kolu Rolan Garosa, a atmosfera na stadionu nije onakva kakvu je očekivao najbolji na svijetu.

Poluprazan "Šatrije" na meču Janika Sinera na Rolan Garosu Izvor: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser svijeta Janik Siner igra u drugom kolu Rolan Garosa protiv Argentinca Huana Manuela Serundola, a meč na stadionu "Filip Šatrije" je počeo u 12 časova.

Mnoge je iznenadila odluka organizatora da Italijan odigra svoj duel u popodnevnom terminu, i to po najvećem suncu, dok će u udarnom terminu na teren Mateo Beretini i Artur Rinderkneš.

To se odrazilo i na posjetu na centralnom terenu, pošto je stadion poluprazan. Razlog je naravno velika vrućina koja je ovih dana nepodnošljiva u Parizu. Navijači pokušavaju da se rashlade na sve načine na tribinama, lepezama, vodom, ali ni to nije dovoljno.

Na svim stranama se vidi dosta praznih mjesta, dok teniseri preživljavaju pravi pakao na terenu.Trenutno je u prestonici Francuske izmeren 31 stepen, a očekuje se da temperatura poraste u narednim satima.

Prostor oko stadiona gdje se sakupljao veliki broj navijača je praktično pust, a u Parizu se ne pamte ovakve vrućine. Srpski as Novak Đoković je u srijedu odigrao svoj meč, takođe u dnevnom terminu i takođe je bilo primjetno dosta praznih mjesta...

Podsjetimo, Siner je glavni favorit na Rolan Garosu, a put do titule bi moglu da mu pokvare Novak Đoković i Aleksandar Zverev, dok je Danil Medvedev već završio svoje učešće na drugom grend slemu u sezoni. Naravno, niko ne isključuje potencijalna iznenađenja, ali trenutno niko od igrača iz Top 10 nije u pretjerano dobroj formi...

Janik Siner naterao Oreli Tort da prekine meč
Izvor: Arena tenis

