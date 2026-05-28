Ukrajinka na Rolan Garosu oplela po ruskim takmičarima: "Oni otvoreno podržavaju Vladimira Putina"

Oleksandra Olinikina je ukrajinska teniserka koja je na Rolan Garosu podigla telefon, pokazala sliku i javno napala ruske tenisere zbog Vladimira Putina.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Edi

Oleksandra Olinikina je ukrajinska teniserka koja pravi buru u javnosti kada god se pojavi. Javno i otvoreno napada tenisere iz Rusije i Bjelorusije i proziva ih zbog rata u Ukrajini i svega što se dešava. Tako je bilo i na Rolan Garosu gdje je na konferenciji za medije držala monolog o tome, pa je u jednom momentu pokazala i fotografiju na telefonu.

"Naravno da mogu da pričam o tome. Kada igram, ja sam profesionalac. Jednog dana mogu da pobijedim, drugog da izgubim, to je dio posla. Stvar je u tome što ne utiče na mene na terenu, ali moramo da razumijemo da ovaj meč i pravljenje šou programa od toga nije fer. Mogu da vam pokažem šta su Rusi uradili tokom napada sa jednim teniskim terenom. Vidite šta se dešava sa teniskim terenima u Ukrajini", rekla je Olinikina i pokazala fotografiju na svom telefonu.

Zatim je nastavila da priča o situaciji u svojoj domovini.

"Mnogi su otišli u rat da brane svoju zemlju, neki su poginuli u ratu, neki su ubijeni kao civili u svom domu. Igrači koji su ovdje su dio propagande. Ćute i na taj način podržavaju svoj režim. Slažu se sa tim režimom. Mnogi igrači aktivno učestvuju u toj propagandi svojim aktivnostima na društvenim mrežama, učešćem na turnirima koje sponzoriše 'Gasprom' i otvoreno podržavaju Putina. Ne pričamo ovdje o tome. Vidimo ove užasne stvari koje se dešavaju sa određenim razlogom, a dio razloga su ljudi koji učestvuju u toj propagandi i koji normalizuju agresiju prema Ukrajini. Rusi će da vide da njihovi omiljeni i poznati teniseri imaju uticaj i novac, sve to zarađuju na ovom turniru i onda to investiraju dalje. Nadam se da me razumijete, ulažu u propagandu."

"Moramo da prestanemo da se pravimo"

❗️«Багато гравців беруть активну участь у російській пропаганді. Своєю активністю в соціальних мережах, участю в турнірі «Газпрому». І вони є активними прихильниками Путіна»



Олександра Олійникова після перемоги над ️Оленою Приданкіною на Ролан Гаррос розповіла, як вона…pic.twitter.com/nIYbBH8qjG — Теніс України Новини від BTU (@UkrainianTennis)May 27, 2026

Olinikina tvrdi da sve više ljudi mora da priča o tome i da je problem što ne dobija dovoljan publicitet.

"Moramo da pričamo o toj tišini, mene to nervira. Kada sam na terenu sa reketom to je drugačije, ali van terena... Moramo da pričamo više o tome. Sportske organizacije nešto moraju da urade. Ovdje oni dobijaju platformu, publicitet, novac, uticaj i to će da koriste za užasne stvari. U Ukrajini ljudi umiru, uništavaju nam terene, sportski centri se uništavaju. I moramo da prestanemo da se pravimo kao da se ništa ne dešava", zaključila je Olinikina.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:06 Medvedev pogodio ženu u publici u glavu Izvor: Instagram/Servustv.sport Izvor: Instagram/Servustv.sport

(MONDO)