"Za Željka je bilo najbolje da ode": Džabari Parker konačno progovorio o problemima u Partizanu

Džabari Parker je do kraja sezone na pozajmici u Huventudu, ali šta dalje?

Igrač Partizana Džabari Parker, koji je do kraja sezone na pozajmici u Huventudu, prvi put je progovorio o situaciji u Humskoj i odlasku Željka Obradovića. Amerikanac je prošlog ljeta stigao kao veliko pojačanje, ali nije pokazao ni približne partije kakve su se od njega očekivale. Bio je na meti žestokih kritika, Obradović nije uspio da se izbori sa njegovim karakterom, a nisu za nekadašnjeg drugog pika na draftu stigla bolje vremena ni po dolasku Đoana Penjaroje.

Parker je istakao da je Obradović morao da donese najbolju odluku za sebe i kako košarku shvata kao profesiju. Nije želio previše da otkriva šta se dešavalo u taboru crno-bijelih i ostao je strogo profesionalan.

"Jednostavno se desilo, zar ne? Željko (Obradović) je morao da uradi ono što je najbolje za njega. On je odrastao čovjek i nema pravo da radi bilo šta. Ima pravo samo da radi ono što je najbolje za njega. Nakon toga, dešavale su se situacije u kojima su profesionalna i poslovna strana donosile određene odluke. To nema nikakve veze sa preispitivanjem sebe. Ne idem u rat. Ne ubijam ljude da bih zaradio za život. Ovo je samo košarka, a stvari se dešavaju", rekao je Parker u intervjuu za "Basketballsphere".

Uporedio je Džabari košarku sa nekim daleko značajnim problemima u svijetu i još jednom naglasio da je košarka samo njegov posao koji radi u skladu sa svojim mogućnostima u uvjerenjima.

"Poznajem sebe. Mnogi ljudi vide košarku kao sve, ali postoje veći problemi u svijetu. Ljudi umiru u Izraelu i Gazi. Moji problemi su veoma ograničeni. Da, moj posao je da igram i pobjeđujem u utakmicama, ali sve dok sam zdrav, imam prijatelje i porodicu i ostajem mentalno i fizički dobro - to je ono što mi je najvažnije."

Nadali su se navijači Partizana da će Parker pronaći zajednički jezik sa Penjarojom jer su ranije sarađivali u Barseloni. Ipak, Španac ga je potpuno otpisao, da bi bio proslijeđen na pozajmicu u Huventud.

"On (Đoan Penjaroja) mi ništa ne duguje. Mora da radi svoj posao, i uradio ga je. Ne krivim ga ni za šta. On je trener i ima pravo da donosi odluke. Ja sam igrač - ako treba da igram, igraću, ako treba da sjedim X utakmica, sjediću. To je moj posao. To je moj posao i radiću šta je potrebno. Nemam nikakvo mišljenje o tome da li je to dobro ili ne. Samo moram da ispunim svoju dužnost."

Upitan je da li smatra da je nepravedno tretiran? "On se prema meni ponašao u skladu sa tim. To je posao. Neko donosi odluke, a ja radim ono što moram. To je sve što je važno."