Džabari Parker doživio prosvjetljenje u Huventudu!

Džabari Parker je odigrao još jedan sjajan meč za Huventud.

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Košarkaš Partizana koji na pozajmici igra u Huventudu Džabari Parker igra sjajno u novom timu. U porazu španske ekipe od Unihahe 86:74 Parker je bio najefikasniji za goste postigavši 21 poen.

Parker je na terenu proveo 29 minuta i za to vreijme ostvario 21 poen, pet skokova i tri asistencije. Imao je i dve izgubljene lopte, ali i jednu blokadu. Iz igre je šutirao 54 posto, odnosno 7/13, iako ga šut za tri poena nije baš služio - ubacio je jednu trojku od pet. Za dva je bio vrlo dobar, pošto je šutirao 6/8, što je 75 posto uspeha.

Ovo je bila četvrta utakmica Parkera u dresu Huventuda, ujedno i najbolja. Ovim porazom tim iz Badalone je drugi u grupi K u šesnaestini finala FIBA Lige šampiona.

Parker je u debiju za Huventud ubacio 13 poena Granadi. U narednom meču je postigao 15, koje je u Ligi šampiona upisao protiv Vircburga. Protiv starog kluba Barselone bio je nešto skromniji - za 29 minuta je postigao sedam poena, sa uspjehom od 27 posto šuta iz igre.

