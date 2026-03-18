logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džabari Parker doživio prosvjetljenje u Huventudu!

Dragan Šutvić
0

Džabari Parker je odigrao još jedan sjajan meč za Huventud.

Džabari Parker dao 21 poen protiv Unikahe Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Košarkaš Partizana koji na pozajmici igra u Huventudu Džabari Parker igra sjajno u novom timu. U porazu španske ekipe od Unihahe 86:74 Parker je bio najefikasniji za goste postigavši 21 poen.

Parker je na terenu proveo 29 minuta i za to vreijme ostvario 21 poen, pet skokova i tri asistencije. Imao je i dve izgubljene lopte, ali i jednu blokadu. Iz igre je šutirao 54 posto, odnosno 7/13, iako ga šut za tri poena nije baš služio - ubacio je jednu trojku od pet. Za dva je bio vrlo dobar, pošto je šutirao 6/8, što je 75 posto uspeha.

Ovo je bila četvrta utakmica Parkera u dresu Huventuda, ujedno i najbolja. Ovim porazom tim iz Badalone je drugi u grupi K u šesnaestini finala FIBA Lige šampiona.

Parker je u debiju za Huventud ubacio 13 poena Granadi. U narednom meču je postigao 15, koje je u Ligi šampiona upisao protiv Vircburga. Protiv starog kluba Barselone bio je nešto skromniji - za 29 minuta je postigao sedam poena, sa uspjehom od 27 posto šuta iz igre.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Džabari Parker Huventud košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC