Sautempton izbačen zbog špijunaže, tim Sergeja Jakirovića u finalu protiv Midlsbroa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Sautempton izbačen je iz plej-ofa Premijer lige - zbog špijunaže.

Sautempton izbacen iz plej ofa zbog spijunaze Izvor: Profimedia

Sautempton se nalazi pred ozbiljnim sankcijama nakon što je utvrđeno da je došlo do kršenja pravila o špijuniranju protivnika u završnici Čempionšipa, zbog čega je klub naknadno izbačen iz plej-ofa, iako je na terenu eliminisao Midlzbro u polufinalu.

Pored diskvalifikacije, engleski klub bi mogao da snosi i dodatne posljedice u vidu oduzimanja četiri boda na početku naredne sezone Čempionšipa, dok uprava ima pravo da uloži žalbu na donijetu odluku. Odluka o izbacivanju Sautemptona otvorila je vrata Midlzborou da nastavi borbu za plasman u Premijer ligu, pa će se ovaj tim 23. maja na Vembliju sastati sa Hal Sitijem, koje vodi Sergej Jakirović, u finalu plej-ofa.

Čitav slučaj pokrenut je nakon što je Midlzbro početkom maja zvanično uložio žalbu EFL-u, tvrdeći da je član stručnog štaba Sautemptona primijećen kako sa uzvišenja posmatra i snima trening rivala. Incident je izazvao veliku pažnju i doveo do dodatne istrage.

Situacija je dodatno eskalirala poslije prve utakmice na Riversajdu, koja je završena bez golova, kada su stigle nove optužbe na račun Sautemptona o nepoštovanju pravila lige. Klub je potom zatražio vrijeme za internu istragu, dok je EFL pokrenuo postupak koji je na kraju rezultirao ovakvom odlukom.

