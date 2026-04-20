Ništa od nagrade za Jakirovića: Frenk Lampard menadžer godine u Čempionšipu!

Bivšem igraču Čelsija pripalo priznanje za rad na klupi Koventrija.

Lampard je sa Koventrijem ispisao istoriju i nakon 25 godina vratio ovaj klub u Premijer ligu

Koventri je tri kola prije kraja obezbijedio plasman u Premijer ligu, a do kraja sezone će se boriti za prvo mjesto i titulu u Čempionšipu.

Ekipa je blizu tog pehara, jer ima 10 bodova više od Ipsviča, uz utakmicu više. I Milvol je na deset bodova manje od Lampardovog tima.

“Bio sam emotivan, jer sam shvatio što smo postigli. Ušao sam u klub prije 16 mjeseci, klub koji je bio na dnu i koji se vratio. Fudbal se uvijek vrti oko ljudi i navijača, a to mi je nedostajalo”, rekao je Lampard primajući nagradu.

Lampard je 28. novembra 2024. godine preuzeo Koventri.