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UEFA "natjerana" da promijeni pravila o baražu: Trijumf BiH nad Italijom sve mijenja!

UEFA "natjerana" da promijeni pravila o baražu: Trijumf BiH nad Italijom sve mijenja!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Baraž za velika takmičenja igraće se po novom modelu koji je usvojila Evropska fudbalska federacija.

Najjače ekipe domaćini u polufinalu i finalu baraža Izvor: FS BiH

Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku počinje za osam dana, a tamo, između ostalog, neće biti selekcije Italije.

Za to je zaslužna reprezentacija BiH, koja je "azure" savladala u Zenici poslije boljeg izvođenja jedanaesteraca. Tako će četvorostruki prvak svijeta propustiti treći Mundijal zaredom, a senzacionalni trijumf izabranika Sergeja Barbareza nad pulenima Đenara Gatuza "natjerao" je Evropsku fudbalsku federaciju na promjenu pravila kad je riječ o finalu baraža za odlazak na veliko takmičenje.

Naime, prema pravilima koja su do sada bila na snazi, domaćin finalnog meča doigravanja birao se nasumičnim izvlačenjem kuglica. Međutim, takav sistem sada je, odlukom čelnika evropske kuće fudbala, stvar prošlosti. UEFA je, naime, odlučila da usvoji potpuno novi model, po kojem će ekipe iz prvog šešira po automatizmu biti domaćini kako polufinalne, tako i finalne utakmice baraža za velika takmičenja.

Ova odluka bi trebalo da stupi na snagu već od narednog kvalifikacionog ciklusa, za prvenstvo Evrope 2028. godine.

Osim Italijana, dosadašnjeg pravila po dobrom se neće sjećati ni Danci, koji su finale baraža protiv Češke, u kojem su poraženi, morali da igraju u Pragu, iako su bili smješteni u prvi, a Česi u drugi šešir po jačini.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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UEFA fudbal

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