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Miloš Teodosić se zvanično vratio u Zvezdu: "Neću da pričam ono što se ljudima dopada, znam šta je cilj"

Miloš Teodosić se zvanično vratio u Zvezdu: "Neću da pričam ono što se ljudima dopada, znam šta je cilj"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Miloš Teodosić se i zvanično vratio u Crvenu zvezdu, potvrdio je i klub na svom zvaničnom sajtu.

Miloš Teodosić se vratio u Crvenu zvezdu Izvor: kk crvena zvezda

Miloš Teodosić se vratio u Crvenu zvezdu. Oglasio se srpski klub i potvrdio da je legendarni plejmejker novi sportski direktor kluba. Godinu dana po završetku karijere se vratio u novoj ulozi, kao prvi operativac sportskog sektora.

"Prije svega, hvala klubu na ukazanom povjerenju. Hvala i brojnim navijačima na svim porukama podrške koje sam dobio u posljednjih sedam dana. Potrudiću se da opravdam to poverenje i da uvijek dam maksimum za Crvenu zvezdu", rekao je Teodosić.

Svjestan je šta ga čeka i da će biti u potpuno novoj ulozi sada.

"Otvaram jedno novo poglavlje, poslije igračke karijere, u kojem ću se potruditi da sve svoje kapacitete stavim u službu Crvene zvezde. Moj manir nikada nije bio da obećavam i da koristim riječi koje se svima dopadaju. Znam gdje sam došao, znam i šta su uvijek Zvezdini ciljevi i motivi. To će biti i moji ciljevi i motivi. Neće biti velikih riječi, koje se dopadaju i opijaju u momentu, već su moj cilj djela koja će ostati upisana u istoriji Crvene zvezde."

"Nema puno priče, moramo da radimo"

Teodosić nije neko ko puno priča, nije takav bio ni kada je igrao, ali sada ima obećanje za navijače. Zna da ga čeka težak zadatak i da će morati dosta toga da promeni.

"Nema puno priče, moramo da radimo - veliki posao je pred nama, i nadam se da ćemo na kraju puta svi zajedno moći da se radujemo. Uvjeren sam da će naš kvalitetan, i prije svega pošten pristup biti ispraćen punim tribinama i velikom podrškom, jer nam je ona potrebna. Moja velika želja je da svi mi Zvezdaši dišemo kao jedan, i da se radujemo svi zajedno", završio rekao je novi sportski direktor Crvene zvezde Miloš Teodosić.

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Tagovi

Miloš Teodosić košarka KK Crvena zvezda

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