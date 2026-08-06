Selektor Srbije Dušan Alimpijević pozvao je tri mlada igraća kako bi spremio tim Srbije za budućnost, To su Mihailo Petrović, Nikola Kusturica i Nikola Džepina.
Selektor košarkaša Srbije Dušan Alimpijević je odredio 18 košarkaša koji konkurišu za mjesta u timu za mečeve u avgustu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Srbija će se okupiti 13. avgusta, igraće dvije prijateljske utakmice sa Francuskom i potom će protiv Islanda 28. avgusta igrati u Beogradu, a sa Italijom tri dana kasnije u Pezaru.
Među dobro poznatim imenima kojima naravno prednjači Nikola Jokić našla su se i tri nova košarkaša. Selektor Alimpijević očigledno obraća pažnju i na budućnost jer je u tim uvrstio Mihaila Petrovića, Nikolu Kusturicu i Nikolu Džepinu. Ko su momci koji su tu kao zalog za budućnost?
Mihailo Petrović
Tri nova bisera u reprezentaciji Srbije: Dušan Alimpijević sprema nasljednike Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića
Vjerovatno najpoznatije ime, tj. igrač koga smo najviše imali prilike da gledamo je Mihailo Petrović. Mladi plejmejker iz Prokuplja ima 23 godine i ponikao je u omladinskoj školi Partizana, a išao je na pozajmice u Dunav iz Banovaca i Borac iz Čačka prije nego što je ušao u sistem Mege. Prvo je odigrao sezonu u KLS-u gdje je prosječno imao 21,2 poena i 6,8 asistencija u dresu OKK Beograda, da bi u Megi naredne sezone imao 14,3 poena i 7,3 asistencija u ABA ligi. Već je igrao za nacionalni tim, još u novembru 2024. godine, a prošlu sezonu proveo je na koledžu Ilionios sa Andrejom Stojakovićem.
Nikola Kusturica
Tri nova bisera u reprezentaciji Srbije: Dušan Alimpijević sprema nasljednike Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića
Momak rođen u Novom Sadu rano je otišao za Španiju i ušao je u sistem Barselone, a još prošle godine je sa nešto više od 15 godina debitovao za prvi tim. Postao je najmlađi debitant u istoriji Barselone, a sada je napravio veliki transfer na koledž i igraće za UCLA. Sa Srbijom već redovno ređa uspjehe pa je tako 2025. u Gruziji osvojio zlato sa U16 reprezentacijom na Eurobasketu, a ove godine je sa U17 timom "orlića" bio drugi na Mundobasketu.
Nikola Džepina
Tri nova bisera u reprezentaciji Srbije: Dušan Alimpijević sprema nasljednike Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića
Najmlađi i najmanje poznat srpskoj javnosti Nikola Džepina je i dalje zvanično igrač Valensije. Igrao je u mlađim kategorijama za Mladost iz Zemuna, a uskoro će zaigrati za Vašington u NCAA. Zapravo je Džepini koledž uvijek bio prva opcija, ali se ipak odlučio da zaigra makar na kratko u Španiji. Sada je sa reprezentacijom Srbije do 20 godina stigao do finala Evropskog prvenstva gdje je Slovenija nažalost bila bolja sa ubjedljivih 84:65. Ipak Džepina je tu bio na korak od dabl-dabla sa 10 poena i 9 askokova na poziciji krilnog centra i na kraju je biran u idealnu petorku.
(MONDO)
BONUS VIDEO: