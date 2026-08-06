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Tri nova bisera u reprezentaciji Srbije: Dušan Alimpijević sprema nasljednike Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića

Tri nova bisera u reprezentaciji Srbije: Dušan Alimpijević sprema nasljednike Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Selektor Srbije Dušan Alimpijević pozvao je tri mlada igraća kako bi spremio tim Srbije za budućnost, To su Mihailo Petrović, Nikola Kusturica i Nikola Džepina.

tri nova mlada igraca reprezentacije srbije u kosarci Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaša Srbije Dušan Alimpijević je odredio 18 košarkaša koji konkurišu za mjesta u timu za mečeve u avgustu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Srbija će se okupiti 13. avgusta, igraće dvije prijateljske utakmice sa Francuskom i potom će protiv Islanda 28. avgusta igrati u Beogradu, a sa Italijom tri dana kasnije u Pezaru.

Među dobro poznatim imenima kojima naravno prednjači Nikola Jokić našla su se i tri nova košarkaša. Selektor Alimpijević očigledno obraća pažnju i na budućnost jer je u tim uvrstio Mihaila Petrovića, Nikolu Kusturicu i Nikolu Džepinu. Ko su momci koji su tu kao zalog za budućnost?

Mihailo Petrović

Vjerovatno najpoznatije ime, tj. igrač koga smo najviše imali prilike da gledamo je Mihailo Petrović. Mladi plejmejker iz Prokuplja ima 23 godine i ponikao je u omladinskoj školi Partizana, a išao je na pozajmice u Dunav iz Banovaca i Borac iz Čačka prije nego što je ušao u sistem Mege. Prvo je odigrao sezonu u KLS-u gdje je prosječno imao 21,2 poena i 6,8 asistencija u dresu OKK Beograda, da bi u Megi naredne sezone imao 14,3 poena i 7,3 asistencija u ABA ligi. Već je igrao za nacionalni tim, još u novembru 2024. godine, a prošlu sezonu proveo je na koledžu Ilionios sa Andrejom Stojakovićem.

Nikola Kusturica

Momak rođen u Novom Sadu rano je otišao za Španiju i ušao je u sistem Barselone, a još prošle godine je sa nešto više od 15 godina debitovao za prvi tim. Postao je najmlađi debitant u istoriji Barselone, a sada je napravio veliki transfer na koledž i igraće za UCLA. Sa Srbijom već redovno ređa uspjehe pa je tako 2025. u Gruziji osvojio zlato sa U16 reprezentacijom na Eurobasketu, a ove godine je sa U17 timom "orlića" bio drugi na Mundobasketu.

Nikola Džepina

Najmlađi i najmanje poznat srpskoj javnosti Nikola Džepina je i dalje zvanično igrač Valensije. Igrao je u mlađim kategorijama za Mladost iz Zemuna, a uskoro će zaigrati za Vašington u NCAA. Zapravo je Džepini koledž uvijek bio prva opcija, ali se ipak odlučio da zaigra makar na kratko u Španiji. Sada je sa reprezentacijom Srbije do 20 godina stigao do finala Evropskog prvenstva gdje je Slovenija nažalost bila bolja sa ubjedljivih 84:65. Ipak Džepina je tu bio na korak od dabl-dabla sa 10 poena i 9 askokova na poziciji krilnog centra i na kraju je biran u idealnu petorku. 

(MONDO)

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03:01
Nikola Džepina Mondo intervju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

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