Partizan reagovao zbog izbora u FSS: "Nećemo biti samo posmatrači, ovo je neprihvatljivo"

Iz Fudbalskog kluba Partizan su se oglasili povodom predstojećih izbora u FSS i najavili su da neće biti samo nijemi posmatrači.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije je zakazao za 17. oktobar konstitutivnu sjednicu skupštine FSS u Staroj Pazovi. Tada će srpska "kuća fudbala" da dobije novog predsjednika i po svemu sudeći to neće biti Dragan Džajić. Tim povodom reagovali su i iz Partizana.

Upravni odbor crno-bijelih održao je redovnu sjednicu, na kojoj je između ostalog tema bio i FSS i predstojeći izbori. Saopštenje crno-bijelih o tome prenosimo u cijelosti:

"Upravni odbor razmatrao je i predstojeće izbore za organe upravljanja Fudbalskog saveza Srbije i zauzeo jasan stav da FK Partizan neće biti pasivni posmatrač procesa koji će odrediti budući pravac srpskog fudbala.

FK Partizan u ovom trenutku nije adekvatno zastupljen u organima FSS i takvo stanje za Klub nije prihvatljivo. U više navrata javno smo ukazivali da najavljene reforme srpskog fudbala moraju biti praćene konkretnim promjenama u načinu rada i odlučivanja, kao i obezbjeđivanjem jednakih i fer uslova za sve klubove.

Klub će aktivno učestvovati u tom procesu i insistirati na odgovarajućoj institucionalnoj zastupljenosti i ulozi koja pripada FK Partizan u skladu sa njegovim značajem, tradicijom i odgovornošću koju ima prema srpskom fudbalu", poručili su u saopštenju.

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(MONDO)