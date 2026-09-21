Bata Mirković pozvao u "orliće" još jednog fudbalera Partizana

Mlada reprezentacija Srbije se priprema za prijateljske utakmice sa Irakom i Rusijom, a selektor Mirković pozvao je i Bogdana Kostića iz Partizana.

Izvor: MN PRESS

Mlada (U-21) reprezentacija Srbije okupila se danas u popodnevnim časovima u Novom Sadu, gdje će boraviti narednih nedjelju dana i pripremati se za dvije prijateljske utakmice sa U-23 selekcijom Iraka, 25. septembra u Bačkoj Topoli i 28. septembra u Novom Sadu, a onda još dvije protiv Rusije, 2. i 5. oktobra u Novom Sadu. Ti mečevi biće odigrani u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo, kojem će Srbija biti domaćin u junu i julu 2027.

U odnosu na prvobitni spisak, timu je poslije problema sa povredama naknadno dodat Bogdan Kostić (19), ofanzivni vezista Partizana.

Ekipa selektora Zorana Bate Mirkovića (55) boravi u Fudbalskom centru "Vujadin Boškov" u Veterniku i šef struke "orlića" prvi put će imati ekipu čak dvije nedelje, neuobičajeno dugačak period.

"Iako se nismo još uvijek okupili svi, sutra ćemo biti kompletni, impresije su pozitivne. Imali smo nekoliko zdravstvenih problema sa pojedinim igračima, samim tim i spisak smo korigovali i ekspresno reagovali. Prvi put u istoriji prozora za nacionalne selekcije, bićemo na okupu dvije nedjelje i imati četiri utakmice u 15 dana. To će biti zahtjevno i po pitanju rada i po pitanju utakmica, kao i samog oporavka igrača. Iz pomenutih razloga, imamo i veći broj igrača na spisku".

S obzirom na činjenicu da je Srbija domaćin na Evropskom prvenstvu koje se održava naredne godine, tokom priprema "orlići" su uglavnom imali sužen izbor protivnika.

"Od početka priprema za Evropsko prvenstvo na kome smo domaćini, imamo malih problema u smislu pronalaska adekvatnih protivnika, jer evropske selekcije su u jeku kvalifikacija i igraju takmičarske utakmice, pa su nam opcije sužene na vanevropske timove. U ovom prozoru završavaju se kvalifikacije, tako da očekujem da ćemo u novembru imati izuzetne provjere sa selekcijama koje će biti učesnice Evropskog prvenstva naredne godine".

"Odigraćemo po dvije utakmice sa U-23 selekcijom Iraka i U-21 selekcijom Rusije. Iračani se pripremaju za Olimpijske igre, dok Rusi, iako ne igraju takmičarske utakmice, imaju dobar izbor igrača jer se radi o jednoj velikoj naciji. Oni su se okupili i nešto ranije, desetak dana su zajedno. Prije nas odigraće i jednu utakmicu sa Sjevernom Makedonijom, imali smo dovoljno materijala da ih dobro skeniramo i mislim da nas očekuju dobre provere s obzirom na sve okolnosti", rekao je selektor.

Raspored utakmica U-21 reprezentacije Srbije

RASPORED UTAKMICA:

Septembar 25. od 18.00

U21 Srbija – U23 Irak

TSC arena, Bačka Topola

U21 Srbija – U23 Irak TSC arena, Bačka Topola Septembar 28. od 18.00

U21 Srbije – U23 Irak

Stadion „Karađorđe”, Novi Sad

U21 Srbije – U23 Irak Stadion „Karađorđe”, Novi Sad Oktobar 2. od 18.00

U21 Srbija – U21 Rusija

Sportski centar FSS, Stara Pazova

U21 Srbija – U21 Rusija Sportski centar FSS, Stara Pazova Oktobar 5. od 18.00

U21 Srbija – U21 Rusija

Sportski centar FSS, Stara Pazova

Bata Mirković morao da mijenja spisak U-21

Izvor: MN PRESS

Zbog povreda lijevog krila Vojvodine Milana Kolarevića i ofanzivnog veziste Čukaričkog Uroša Miladinovića, selektor Zoran Mirković uputio je naknadni poziv ofanzivnom vezisti Partizana Bogdanu Kostiću (FK Partizan). Sa druge strane, Stefan Bukinac je "prekomandovan" u A selekciju zbog povrede Alekse Terzića.

GOLMANI: Viktor Džodić (Monpelje), Luka Lijeskić (Radnički 1923), Vuk Drašković (OFK Beograd), Bogdan Matijašević (Novi Pazar);

ODBRANA: Uroš Tegeltija (Železničar Pančevo), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Stefan Leković (Estrela Amadora), Bojan Kovačević (Kadiz), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Aleksej Vukićević (OFK Beograd), Petar Petrović (Šturm Grac), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Viktor Radojević (Montreal);

VEZNI RED: Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Vasilije Novičić (IMT), Janko Jevremović (Železničar Pančevo), Ognjen Ugrešić (PAOK), Milan Aleksić (Partizan), Aleksa Kuljanin (Železničar Pančevo), Lazar Jovanović (Udineze), Matija Popović (CSKA Moskva), Bogdan Kostić (Partizan)

NAPAD: Vanja Vlahović (Mantova), Jovan Mijatović (Ajntraht Braunšvajg), Marko Lazetić (Noa).

Bonus video:

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(MONDO)