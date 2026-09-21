Bivši trener Partizana Željko Obradović se osvrnuo na izjavu da će "biti u Partizanu ili da neće raditi".

Izvor: Sportklub/Printscreen, Screenshot/YouTube/@6.75range

Legendarni trener Željko Obradović se u Partizan vratio 2021, na veliku sreću svih navijača, i iako se vjerovalo da će ostati u Humskoj do penzije, to se, ipak, nije dogodilo jer je u jeseni 2025. burno napustio klub. S tim u vezi, poslije njegovog potpisa za Panatinaikos društvenim mrežama je prethodnih mjeseci kružio video-snimak sa izjavom koju je dao u zimu 2024, da će "biti u Partizanu ili da neće raditi".

"Držim se svojih postulata i toga da sam neko ko drži riječ. Znam da se pričalo da su ljudi izvlačili iz konteksta moju rečenicu 'Ili ću biti ovdje ili neću biti (trener)', ali vratiću se na ono što sam rekao - da sam ovdje (u Panatinaikosu) jer sam potpisao sa ljudima koji su imali mandat da me potpišu. Vjerovatno je sve jasno", rekao je Obradović ovog ponedjeljka u podkastu "6,75 range".

Vidi opis Željko Obradović o izjavi da će biti u Partizanu ili neće raditi: "Te moje riječi su istrgnute iz konteksta" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

Na taj način, Obradović je ponovo okrivio između redova predsjednika kluba Ostoju Mijailovića za to što više nije u Partizanu.

Šta je Željko Obradović rekao te 2024?

U sezoni 2023/24 nakon što je doživeo neuspjeh u Kupu Radivoja Koraća, Željko Obradović je istakao da će morati da porazmisli o svojoj situaciji u klubu. Nedugo zatim, najtrofejniji trener se oglasio na tu temu i na konferenciji za medije poslije evroligaškog duela protiv Efesa.

U tom susretu su crno-bijeli slavili 100:90, a Željko Obradović je tim prilikom rekao: "Naravno rekao sam da znam kakva je moja budućnost. Ja ne vidim sebe nigdje sem u ovom klubu. Ili ću biti ovdje ili neću raditi. Mnogo je lako. E sad, kako će to da bude u nastavku to ćemo vidjeti".

Vidi opis Željko Obradović o izjavi da će biti u Partizanu ili neće raditi: "Te moje riječi su istrgnute iz konteksta" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

"Meni je uvijek najvažnije mišljenje saradnika, igrača i navijača. Tu sve počinje i završava se. Klub je rastao i raste i svi su prepoznali. Evroliga prepoznaje kada je jedan klub stabilan i kada klub ima svoje izvore finansiranja. To čine ovi navijači, oni su ta snaga kluba i daju da Partizan može pred Evroligu izađe sa dobrim planom. Što se tiče toga ja sam veliki optimista, ali da ne žurimo. Zaista mislim da mi zajedno sa našim navijačima predstavljamo državu na najbolji mogući način", naveo je Obradović.

Naravno, bez navijača podrška ne bi bila moguća pa se Obradović tada obratio i njima. "Hvala im na svoj ljubavi iskazanoj prema meni, hvala im na ovom večeras. Valjalo je zbog ovoga i roditi se i doživjeti ovo večeras. Da li sam razmislio? Da. Mnogo sam razmišljao i upravo ljudi koji su me zvali i ovi navijači večeras su neka snaga. Oni su mi najbitniji, ovo se radi zbog njih. Ja sam rekao da je snaga u ovim ljudima, navijačima. Ono što je najvažnije je da se nastavi ova tradicija privrženosti prema klubu. Meni je srce puno kada se vide ovoliko djece u hali. Jedna stvar su rezultati, jedna stvar je da se bude dio elite, što je Evroliga, ali najvažnija stvar je da edukujete i pravite nove navijače. Ja znam poslije svake utakmice koliko me djece sa roditeljima čeka", dodao je on.

Zašto je Željko Obradović otišao iz Partizana?

Vidi opis Željko Obradović o izjavi da će biti u Partizanu ili neće raditi: "Te moje riječi su istrgnute iz konteksta" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Partizan je u minuloj sezoni nizao loše rezultate. Bilo je očigledno da je hemija u timu narušena, da "Žoc" ima sve manje kontrole nad situacijom i energije da se izbori sa njom, a povreda Karlika Džounsa je samo pogoršala sve. Najtrofejniji trener Evrope riješio je da podnese ostavku, a ovog ponedjeljka se još jednom osvrnuo na svoj odlazak. I još jednom "pecnuo" Ostoju Mijailovića.

"Nema tu nekih specijalnih poruka, niti šta imam novo da kažem oko toga šta je meni Partizan. Nemam šta kome da objašnjavam, ko je shvatio razlog zbog kojeg sam otišao, shvatio je, ko nije - nikad neće shvatiti. Meni su dali ovdje u klubu mandat da budem tri godine trener. Nadam se da sam vam sasvim dovoljno rekao", rekao je Obradović za "6,75 range".

Bonus video:

Pogledajte 01:12:19 Priča za medalju: Nikola Lončar Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)