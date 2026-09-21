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Sin poznatog fudbalera na treningu Srbije, tu mu je i brat: "Igrao sam sa njihovim ocem za Jugoslaviju"

Sin poznatog fudbalera na treningu Srbije, tu mu je i brat: "Igrao sam sa njihovim ocem za Jugoslaviju"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Sinovi Nenada Džodića odazvali su se nacionalnim selekcijama Srbije - Stefan je u "A" timu kod Veljka Paunovića, a Viktor u mladoj selekciji, kod Zorana Bate Mirkovića. Selektor "Orlova" poznaje sa terena očeve nekoliko svojih igrača.

Sin poznatog fudbalera na treningu Srbije, tu mu je i brat: "Igrao sam sa njihovim ocem za Jugoslaviju" Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Veljko Paunović u ponedjeljak je dočekao Stefana Džodića, debitanta u dresu Srbije koji je na njegov poziv došao u "Kuću fudbala" u Staru Pazovi. Stefan je fudbaler Almerije, 21-godišnji vezista i sin nekadašnjeg internacionalca i reprezentativca SR Jugoslavije, Nenada Džodića (49).

Paunović je svojevremeno u reprezentaciji igrao sa Džodićem seniorom, kao što je dijelio teren i sa drugim očevima svojih sadašnjih igrača. Prije svih, sa Dejanom Stankovićem, ali i sa Nikolom Milinkovićem, ocem Vanje i Sergeja Milinković-Savića, sa kojim je bio rival u Španiji.

"Kada pogledam ove momke, nemoguće je ne sjetiti se njihovih očeva i generacije kojoj smo pripadali. Sa Dejanom i Nenadom sam igrao zajedno u reprezentaciji Jugoslavije. Dobro poznajem i fudbalski put Nikole Milinkovića, igrali smo jedan protiv drugog u španskom prvenstvu. Danas su njihovi sinovi ovdje, u reprezentativnim selekcijama Srbije. To je lijepa potvrda da su pravilno usmjereni, ali i da su svojim radom zaslužili da budu reprezentativci svoje zemlje. Prezime može da bude ponos i podstrek, ali mjesto u reprezentaciji svako mora da zasluži sam. Sada je na njima da pišu svoje priče", rekao je Paunović u ponedjeljak, na početku rada sa ekipom pred mečeve Lige nacija.

Pogledajte kako je izgledao trening pod vođstvom Veljka Paunovića:

Fudbalska dinastija Džodić

Zanimljivo je to da je Viktor Džodić, golman Monpeljea i rođeni brat Stefana Džodića, takođe došao ovog ponedjeljka u tabor reprezentacije, ali u Novom Sadu, gdje je član U-21 selekcije, pred kojom je dogodine Evropsko prvenstvo u Srbiji.

Stefan Džodić (21, 190 centimetara) trenutno igra u španskoj drugoj ligi za Almeriju u koju je stigao 2025. iz drugo tima Monpeljea kao slobodan igrač. Njegov mlađi brat Viktor Džodić (19 godina, 186 centimetara) rodio se 2006. godine takođe u Monpeljeu, gdje je njegov otac igrao, i kroz čitavu karijeru je u istoimenom klubu.

Bonus video: Veljko Paunović zaplakao na konferenciji za novinare FSS

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01:43
Veljko Paunović zaplakao u prenosu
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Tagovi

Srbija Liga nacija Veljko Paunović

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