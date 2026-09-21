Dušan Tadić se vratio, da Srbija ozdravi i zacijeli: Kapiten je opet gdje i treba da bude (FOTO)

Dušan Tadić se vratio u reprezentaciju Srbije poslije dvije i po godine, spreman za predstojeće utakmice Lige nacija.

Izvor: MN PRESS

Novi-stari reprezentativac Srbije Dušan Tadić ponovo je u nacionalnom timu. Odazvao se pozivu Veljka Paunovića i u ponedjeljak došao u bazu "orlova" u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Bivši kapiten Srbije došao je u "Kuću fudbala" prvi put od juna 2024. i priprema za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, na kojem je ušao u javni sukob sa tadašnjim selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem zbog svoje uloge rezerviste. Poslije debakla nacionalnog tima na EP Tadić se oprostio i činilo se da više nikad neće zaigrati za Srbiju, ali to će se ipak dogoditi.

To je najavila i ova fotografija FSS-a na zvaničnim kanalima Saveza na društvenim mrežama.

Tadić će nastupati za Srbiju u predstojeće četiri utakmice Lige nacija, u kojima će "Orlovi" igrati protiv Grčke i Holandije u Beogradu 24. i 27. septembra, a onda u gostima protiv Njemačke i Holandije 1. i 4. oktobra. Vezista će tako nastaviti svoj boravak u "A" timu u kojem je još od 2008. godine, od kada je odigrao čak 111 utakmica za Srbiju.

"Vraća se da ozdravimo i zacijelimo"

Selektor Srbije Veljko Paunović slikovito se izjasnio o Tadićevom povratku u tim.

"Pojačavamo crne pojaseve sa Dušanom Tadićem. Može da bude simbol ozdravljenja i zacijeljenja naše reprezentacije. S njegovim iskustvom, ne samo šta predstavlja za nas, nego javnost... Kada se krećem po Beogradu, svi me pitaju za Tadića, cijene i druge igrače, ali ovdje mi i konobar kaže da mu je drago što je došao Tadić", kazao je Paunović.